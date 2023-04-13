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Alanyaspor, Akdeniz derbisi için hazırlıklarını tamamladı

Alanyaspor, Akdeniz derbisi için hazırlıklarını tamamladı

Spor Haberleri

Alanyaspor, Akdeniz derbisinde yarın karşılaşacakları Antalyaspor maçının hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Alanyaspor, Akdeniz derbisinde yarın karşılaşacakları Antalyaspor maçının hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını bu sabah Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Ersun Yanal gözetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Daha sonra pas çalışmaları yapan yeşil-turunculu ekip, antrenmanı taktik çalışmalarıyla tamamladı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Cengiz Aydoğan Antalyaspor Akdeniz Spor Haberler

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