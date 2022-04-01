Alanya Ultra Trail 2022'de 34 ülkeden 703 sporcu yarışacak

Alanya Ultra Trail, yarın İskele Meydanı'nda 34 ülkeden 703 koşucunun katılımıyla başlıyor. Ultra atletlerin 76 km'lik Merrell Alanya Ultra Trail, 48 km'lik Taurus Mountain Marathon, 28 km'lik Keykubat Mountain Run ya da 17 km'lik Alaiye Short Trail yarışlarından birini tercih edeceği organizasyonda dünyaca ünlü patika koşucuları da parkura çıkacak.

Organizasyon öncesinde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nazif Emre Kıldırgıcı, yarışa katılacak tüm atletlere ve organizasyonu takip edecek medya mensuplarına hoş geldin dediklerini belirtirken, bu yıl 34 ülkeden 703 sporcunun katılacağı Merrell Alanya Ultra Trail'in farkının doğa, deniz ve tarih olduğunu vurguladı. Kıldırgıcı, "Sea - Sun - Run (Deniz - Güneş - Koşu)" temasıyla gerçekleştirilen yarışın beşinci yılında geldiği noktadan çok mutlu olduklarını söyledi.

09.00: Alaiye Short Trail (17 km)