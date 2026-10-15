Haberler

Alanya'da VW Beach Pro Tour-Alanya Futures başladı, 23 ülkeden 128 sporcu yarışıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde 5. VW Beach Pro Tour-Alanya Futures Turnuvası başladı. 23 ülkeden 64 takımda 128 sporcu, dört gün sürecek organizasyonda ana tabloya yükselmek ve final etabına ulaşmak için mücadele ederken turnuva 18 Ekim Pazar günü sona erecek.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen ve dünya plaj voleybolunun en prestijli serilerinden biri olan 5. VW Beach Pro Tour-Alanya Futures Turnuvası başladı.

23 Projects Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda, 23 ülkeden 64 takımda 128 sporcu yer alıyor.

Dört gün boyunca sürecek turnuvada sporcular, ana tabloya yükselmek ve final etabına ulaşmak için mücadele edecek.

23 Projects Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi Koordinatörü ve A Milli Erkek Takımı Yardımcı Antrenörü Dündar Yıldırım, turnuvanın milli sporcular açısından önemli olduğunu söyledi.

Yerel düzeyde yetişen sporcuların uluslararası arenada mücadele etmesinin önemli olduğunu belirten Yıldırım, turnuvada alınacak sonuçların olimpiyat hedefi bakımından da değer taşıdığını ifade etti.

Turnuva, 18 Ekim Pazar günü oynanacak final maçlarıyla sona erecek.

Kaynak: AA
Bu haber 412 sitede yayınlandı.
Roma taraftarları Mourinho için bunu yaptı! Sonrasında yaşananlar inanılmaz

Roma deplasmanında bu manzarayla karşılaştı! Sonrası bomba
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da yeni sel alarmı! 17 Ekim Cumartesi için korkutan uyarı

Radara yansıdı! Felaketin yaraları sarılmadan yenisi geliyor
Böylesi görülmedi! Burası İstanbul'un en lüks semtlerinden biri

Böylesi görülmedi! Burası İstanbul'un en lüks semtlerinden biri
Sarıyer'de dün gece kabus yaşandı! Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı

Gece kabus yaşayan ilçede bilanço gün ağarınca ortaya çıktı
Bakan Çiftçi son durumu paylaştı: İstanbul'dan 8 bin 815 ihbar geldi

Bakan Çiftçi, İstanbul'daki son durumu paylaştı! Binlerce ihbar var
Hem yetim hem hafızdı! 14 yaşındaki Mahmud’un ölümü yürekleri yaktı

Hem yetim hem hafızdı! 14 yaşındaki Mahmud’un ölümü yürekleri yaktı
Sağanak sonrası çaya araç düştü, 1 kişi kayıp

Araç çaya düştü, 1 kişi kayıp! Yakınlarının feryadı yürek dağladı
İstanbul'da yağışın merkezi Beykoz oldu! Rakam inanılmaz

İstanbul'da yağışın merkezi Beykoz oldu! Rakam inanılmaz