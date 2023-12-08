Alanya, 2024 Akdeniz Spor Başkenti Ödülünü Kazandı

Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu tarafından Alanya'ya verilen 2024 Akdeniz Spor Başkenti ödülünü, Brüksel'de düzenlenen törenle Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel teslim aldılar. Uluslararası alanda bir ilk olan bu değerli ödülü Alanya'ya kazandırmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirten Başkan Yücel, "Sporun ve sporcunun dostu Alanya'mızda yaptığımız 100'ün üzerinde spor organizasyonu bu ödülle taçlanmış oldu" dedi.

Dünya çapında 5 binden fazla yerel yönetimin üye olduğu, Avrupa Birliği ve UNESCO'nun resmi partneri olan ACES Europe - Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu tarafından şehirlerdeki spor tesisleri, spor organizasyonları, spor aktiviteleri ve sporu özendirme politikaları gibi geniş kapsamlı yapılan değerlendirme sonucu Alanya, 2024 Akdeniz Spor Başkenti seçildi. 2024 yılı boyunca tüm Dünya'da Akdeniz Spor Başkenti olarak anılacak olan Alanya; Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi ve kurumların yaptığı çalışmalarla bu anlamlı ödüle layık görüldü.

ACES ödülleri Avrupa Birliği'nin merkezi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Avrupa Parlementosu Binası'nda düzenlen gala ile sahiplerini buldu. Ödül törenine Alanya'yı temsilen Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Alanya Belediye Spor Müdürü Levent Uğur katıldı. 2024 Akdeniz Spor Başkenti Ödülü'nü ACES Başkanı Gian Francesco Lupattelli, Kaymakam Ürkmezer ve Başkan Yücel'e sahnede takdim etti ve çalışmalarından dolayı tebrik etti. Uluslararası alanda ilk kez bir şehir bu kapsamda bir ödül kazandı ve Alanya ülkemizi bu alanda başarıyla temsil ederek bir ilki daha gerçekleştirmiş oldu. Yapılan gala ile de Alanya tüm Dünya'ya Akdeniz Spor Başkenti olarak ilan edildi.

"Çalışmalarımızı bu anlamlı ödülle taçlandırmış olduk"

Spora ve sporcuya verdiği değer ve önemle, 10 yılda dünyanın en büyük spor organizasyonlarını Alanya'ya taşıyan, ulusal ve uluslararası düzeyde 100'ün üzerinde spor organizasyonuna ev sahipliği yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ödülle ilgili açıklama yaptı. Başkan Yücel, "Sporun ve Sporcunun Dostu vizonu ile göreve geldiğimiz günden, bugüne kadar Alanya'mızı adeta bir spor kentine dönüştürdük. Ulusal ve uluslararası 100'ün üzerinden birçok spor organizasyonuna Alanya olarak ev sahipliği yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla spor tesislerimizin sayısını ve kalitesini de arttırarak ülke standartlarının bile üzerine taşıdık. Yeni hayata geçireceğimiz Oba Kapalı Spor Salonu ve Olimpik Yüzme Havuzu Projemiz de tamamlanınca tesislerimize bir yenisini daha eklemiş olacağız ve bölgenin en büyük, en kapsamlı spor tesisi Alanya'mızda olacak. Bisiklet yollarımız ve daha bir çok spor yatırımlarımızla kentimizdeki vatandaşlarımızı da sporla buluşturduk. Tüm bu çalışmalarımızı büyük ve anlamlı bir ödül ile bugün taçlandırmış olduk. Akdeniz'de bulunan tüm ülkelerin arasından 2024 Akdeniz Spor Başkenti Ödülümüzü Alanya'mıza kazandırmanın gururu ve mutluluğu içerisindeyiz. Başta bu ödülü birlikte teslim aldığımız Kaymakamımız Fatih Ürkmezer olmak üzere, Alanya'da spora ve sporcularımıza katkı sağlayan, destek olan tüm kurumlarımıza, Alanya Belediyespor Kulübümüz ve tüm spor kulüplerimize, dernek ve STK'larımıza teşekkür ediyorum. Bu ödülü tüm şehrimize armağan ediyorum. 2024 Akdeniz Spor Başkenti ödülümüz hayırlı uğurlu olsun. Bu gurur hepimizin" dedi. - ANTALYA