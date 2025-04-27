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Alaçamspor Bocce Takımı, Türkiye Şampiyonu Oldu

Alaçamspor Bocce Takımı, Türkiye Şampiyonu Oldu
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Samsun Alaçamspor Bocce Takımı, Antalya'da düzenlenen Türkiye Petank Şampiyonası'nda 4 dalda şampiyonluk elde etti. Takım, ayrıca milli takım seçmelerine katılma hakkı kazandı.

SAMSUN Alaçamspor Bocce Takımı, 19-26 Nisan tarihleri arasında Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Türkiye (Bocce) Petank Şampiyonası'nda Altın Nokta Büyük Bayanlar Türkiye Şampiyonu, Altın Nokta Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonu, Genç Kızlar Altın Nokta Türkiye Şampiyonu ve takım halinde Genç Kızlar Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Küçükler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler (Kadın-Erkek) Patenk Şampiyonası 19-26 Nisan tarihleri arasında Antalya'nın Kemer ilçesinde yapıldı. 8 gün süren şampiyonada bin 100 sporcu mücadele etti. Alaçamspor Bocce Takımı, Altın Nokta Büyük Bayanlar Türkiye Şampiyonu, Büyük Bayanlar takım halinde Türkiye üçüncülüğü, Altın Nokta Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonu, Genç Kızlar Altın Nokta Türkiye Şampiyonu, Yıldız Kızlar Altın Nokta Türkiye ikincisi ve üçüncüsü ve Genç Kızlar takım halinde Türkiye Şampiyonu oldu.

4 dalda Türkiye şampiyonu olduklarını belirten Beden Eğitimi Öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, "Aylar süren yoğun antrenmanlarla bu şampiyonaya hazırlandık. Sporcularımız Samsun'a birçok kategoride şampiyonluklarla döndü. Çekişmeli maçlarda gösterdikleri performansla milli takım seçmelerine katılma hakkı kazandılar. Sporcularımız daha önce Bulgaristan Sofya'da 2018 Balkan Şampiyonluğu, İspanya'da 2022 Avrupa Şampiyonluğu ve 2024 Avrupa ikinciliği gibi uluslararası başarılara da imza attı. Bu yıl da Dünya ve Avrupa şampiyonalarında yeni zaferler hedefliyoruz. Alaçam gibi küçük bir ilçeden çıkan sporcularımız üst üste gelen bu başarıların azim ve çalışmanın en büyük kanıtıdır. Bize destek olan herkese şahsım ve sporcularım adına teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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