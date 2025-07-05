Alaçamspor Bocce Takımı Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Alaçamspor Bocce Takımı Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alaçamspor Bocce Takımı sporcusu Görkem Duran, Türkiye'yi Volo Avrupa Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazandı. 3-6 Temmuz tarihleri arasında Mersin'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda gösterdiği üstün performansla bu başarıyı elde eden Duran, antrenörü Gökhan Bozdemir'in desteğiyle altın madalya hedefliyor.

Alaçamspor Bocce Takımı, Avrupa şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

3-6 Temmuz tarihleri arasında Mersin'de düzenlenen Büyükler Volo Atış Oyunları Türkiye Şampiyonası, 150 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuların mücadele ettiği şampiyona, dört gün süren çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu.

Alaçamspor Bocce Takımı sporcusu Görkem Duran, Volo Basamak dalında gösterdiği üstün performansla Türkiye'yi Avrupa Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazandı.

Beden eğitimi öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, "Aylar süren yoğun bir antrenman programıyla Türkiye şampiyonasına hazırlandık. Sporcularımı gösterdikleri özverili mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum," dedi.

21-25 Ekim tarihleri arasında yine Mersin'de yapılacak olan Volo Avrupa Şampiyonası'nda, genç erkekler basamak kategorisinde Türkiye adına mücadele edecek olan Görkem Duran için Bozdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Görkem çok yetenekli ve genç bir sporcu. Önümüzdeki yıllarda Türk Milli Takımı ile ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğine inanıyorum. Alaçamspor Bocce Takımı olarak bu yıl Milli Takım'a 4. sporcumuzu göndermenin gururunu yaşıyoruz. Bize destek olan herkese şahsım ve sporcularım adına teşekkür ederim."

Alaçamspor ve Milli Takım adına büyük bir başarıya imza atan Görkem Duran'ın hedefi, ülkemizde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Muhittin Böcek'in eski gelini Zeynep Kerimoğlu hakkında karar verildi

Muhittin Böcek'in eski gelini hakkında karar verildi
Muhittin Böcek için tutuklama talebi

Muhittin Böcek için tutuklama talebi
3 başkanın daha gözaltına alınmasının ardından Özel'den zehir zemberek sözler

CHP lideri Özel'den zehir zemberek sözler! Açık açık tehdit etti
Hakan Altun'un konser geliri ağızları açık bıraktı

Sadece 48 kez sahneye çıktı, konser başına servet kazandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çarpıcı iddia: Ece Erken hem Erdal hem kardeşi Erdinç Acar'la aşk yaşadı

Bomba iddia: Ece Erken hem Erdal hem kardeşi Erdinç Acar'la aşk yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.