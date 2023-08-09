Akyurt Belediyesi 'Camiden Sahaya' Futbol Turnuvası Tamamlandı

Akyurt Belediyesi'nin, Akyurt Müftülüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği 'Camiden Sahaya' futbol turnuvasının 10.'su, Akyurt Şehir Stadı'nda düzenlenen kupa töreniyle tamamlandı. Bu yıl 10.'su düzenlenen 'Camiden Sahaya' futbol turnuvası ile yazın camilerdeki Kur'an kurslarına giden öğrencilerin hem dini eğitimlerini almaları hem de hocalarının önderliğinde sportif faaliyetlerde bulunarak kendilerini geliştirmeleri hedefleniyor.

Akyurt Belediyesi'nin, Akyurt Müftülüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği 'Camiden Sahaya' futbol turnuvasının 10.'su, Akyurt Şehir Stadı'nda düzenlenen kupa töreniyle tamamlandı.

Bu yıl 10.'su düzenlenen 'Camiden Sahaya' futbol turnuvası ile yazın camilerdeki Kur'an kurslarına giden öğrencilerin hem dini eğitimlerini almaları hem de hocalarının önderliğinde sportif faaliyetlerde bulunarak kendilerini geliştirmeleri hedefleniyor. Din görevlileri ise teknik direktörlük deneyimiyle farklı bir heyecan yaşamış oluyor.

Gençlere yönelik yatırımları sonuna kadar destekleyen Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, törende yaptığı konuşmada, "Camiye düzenli geldiğiniz, müsabakalarımıza katıldığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Anneniz, babalarınız sizleri gönderdiler ki sizler de camide hem dini eğitiminizi aldınız hem de hocalarınızın önderliğinde sportif olarak kendinizi geliştirme imkanı buldunuz. Hocalarımız camide çocuklarımıza hem dini eğitim verdiler hem de teknik direktörlük yaptılar. Müftümüze, İlçe Spor Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Yine Akyurt Belediyespor'a teşekkür ediyorum. Antrenörlerimiz çocukların müsabakalarıyla birebir ilgilendiler, takip ettiler, yönettiler. Yine belediyemizin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne ve çalışanlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Kıymetli çocuklar, sizlere katıldığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Akyurt Müftüsü Adem Yıldız ise centilmence mücadele olduğuna dikkati çekerek, "Öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Yaz kursları süresince camilerimize, Kur'an kurslarımıza gelerek ahlaklı bir birey, ilim irfan ehli bir nesil olma yolunda göstermiş olduğunuz çabalarınızdan dolayı her birinizi canı gönülden kutluyor, nice programlarda, nice güzel faaliyetlerde cami merkezli ibadet anlayışımızın, ahlak anlayışımızın yeşertilmesinde nice günlerde buluşmak dileğiyle. Her birinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum" diye konuştu.

Küçükler kategorisinde şampiyonluğa uzanan Güzelhisar Camii futbolcularına kupalarını Akyurt Kaymakamı Metin Selçuk verirken, yıldızlar kategorisinde şampiyon olan Bilal'i Habeşi Camii futbolcuları kupalarını Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık'ın elinden aldı. Gençler kategorisinde şampiyon olan OTONOMİ Cami futbolcuları ise kupalarını OTONOMİ Başkanı Mahmut Ulucan'dan aldı.

Turnuvanın en centilmen takımı ödülünü ise Saracalar Hisar Camii takımı kazandı. Saracalar Hisar Camii'ne ödülünü Akyurt Belediyespor Başkanı Nadi Tiryaki verdi.

Turnuvada büyük emekler vererek teknik direktörlük yapan din görevlilerine de plaketlerini Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ile Akyurt Kaymakamı Metin Selçuk takdim etti. Turnuvaya katılan tüm sporculara Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık birer futbol topu hediye etti.

Kupa törenine Akyurt Kaymakamı Metin Selçuk, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, AK Parti Akyurt İlçe Başkan Vekili Feyyaz Kaya, Meclis Üyeleri, Akyurt Belediyespor Başkanı Nadi Tiryaki, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, OTONOMİ Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ulucan, AKSİAD Başkanı Murat Karakaş, teşkilat mensupları, idari amirler ve davetliler katıldı. - ANKARA