AKUT Çanakkale Ekibi Kepez Operasyon Merkezi Açıldı

Marmara Depremi'nin gerçekleştiği 17 Ağustos'un 24'üncü yılında AKUT Çanakkale ekibinin Çanakkale Kepez Operasyon Merkezi açıldı.

Açılış törenine, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan, AFAD Müdürü İbrahim Tarı, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, daire müdürleri, STK temsilcileri, AKUT gönüllüleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından AKUT Çanakkale Ekip Lideri Burç Naşit Ongan, "Kuruluşunun 2010 yılında yılına gerçekleştirdiğimiz AKUT Arama Kurtarma Derneği Çanakkale ekibi, bugüne kadar 50'nin üzerinde operasyon gerçekleştirmiş, 10 vatandaşımızın ve 5 hayvanın sağlıklı olarak yaşama ulaştırılmasında görev almıştır. Bugün 130 kadar aktif gönüllüsü olan deprem, sel, yangın ve doğada kayıp vakalarında arama kurtarma faaliyetlerini yürütebilen kapasiteye sahip ekibimiz, öncelikle Çanakkale sonrasında memleketimizin ihtiyaç duyulan her köşesinde görev yapmaya hazırdır" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımıyla AKUT Çanakkale ekibinin Çanakkale Kepez Operasyon Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından protokol üyelerine AKUT ekibi tarafından, Operasyon Merkezi hakkında bilgi verildi. Program, AKUT'un Türkiye'nin farklı illerinde doğal afetlerde kurtarma çalışmalarını anlatan fotoğraf sergisiyle son buldu.

AKUT Çanakkale Ekibi Kepez Operasyon merkezi 32 metrekare eğitim, toplantı ve koordinasyon salonu, 21 metrekare ofis ve idari birim, 37 metrekare 2 adet lojistik birim olmak üzere 90 metrekare kapalı alan ve yaklaşık 500 metrekare açık alandan oluşuyor. Açık alanda rutin eğitim ve toplantı faaliyetlerinin yanı sıra afet halinde diğer bölgelerden gelecek AKUT arama kurtarma ekiplerinin konuşlanacağı çadır kamp alanı ve afet koordinasyon merkezi olarak hazırlandı. - ÇANAKKALE