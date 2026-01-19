Snowbike Türkiye Şampiyonası'nda Akhisar rüzgarı

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Snowbike Türkiye Şampiyonası, 17-18 Ocak tarihlerinde Erzurum'da gerçekleştirildi. Zorlu kış şartlarında yapılan şampiyonada Akhisar'dan katılan sporcular elde ettikleri derecelerle önemli bir başarı elde etti.

Şampiyonada Akhisar Karabulut Spor Kulübü sporcusu Nazife Tunçel, gösterdiği üstün performansla Genel Klasman ikincisi olurken, Genç Kadınlar kategorisinde altın madalya elde etti. Tunçel'in başarısı, Akhisar spor camiasında sevinçle karşılandı.

Yine Karabulut Spor Kulübü sporcusu İlknur Buğlem Karataş ise Yıldız Kadınlar kategorisinde Türkiye dördüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı.

Şampiyonaya Akhisar'dan toplam 5 sporcu katıldı. Bu sporcuların 3'ü Karabulut Spor Kulübü, 2'si ise Akhisar İlçe Spor Kulübü adına mücadele etti.

Akhisar sporunun gelişimine katkı sunan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Hüseyin Oktay, Karabulut Spor Kulübü Başkanı Barkın Düzgün, kulüp sponsorlarından AKT Enerji adına Bilal Kurulay ile Akhisar İlçe Spor Kulübü sponsoru Alhatoğlu Zeytinyağları adına Alper Alhat, sporcuların her zaman yanında olduklarını belirtti.

Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü ve Kulüp Başkanı Hasan Hüseyin Oktay, elde edilen derecelerin Akhisar'da bisiklet sporunun geldiği noktayı göstermesi açısından son derece önemli olduğunu vurgulayarak, sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti. - MANİSA