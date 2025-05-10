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Akhisar Bisiklet Ekibi Gölbaşı'ndaki Yarışmada Başarı Elde Etti

Akhisar Bisiklet Ekibi Gölbaşı'ndaki Yarışmada Başarı Elde Etti
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Akhisar İlçe Spor Kulübü bisikletçileri, Gölbaşı’nda düzenlenen Uluslararası Haluk Günözgen Ankara MTB CUP yarışmasında önemli dereceler elde etti. U13 Kadınlar kategorisinde Hilal Kaymaz ikincilik, U11 Kadınlar kategorisinde ise Hiranur Güçlü birincilik elde etti.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 9-11 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Haluk Günözgen Ankara MTB CUP yarışmasında Akhisar İlçe Spor Kulübü bisikletçileri büyük bir başarıya imza attı.

Yarışmaya farklı kategorilerde katılım sağlayan Akhisar ekibi, kürsüde yer alarak ilçeyi gururlandırdı. U13 Kadınlar kategorisinde yarışan Hilal Kaymaz, gösterdiği performansla ikincilik elde etti. U11 Kadınlar kategorisinde ise Hiranur Güçlü birinci, Melisa Ateş üçüncü olarak podyuma çıkmayı başardı.

Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü ve aynı zamanda Akhisar İlçe Spor Kulübü Başkanı olan Hasan Hüseyin Oktay, sporcuların elde ettiği derecelerin ilçedeki spor altyapısının geliştiğini ve doğru yolda olduklarını gösterdiğini belirtti. Oktay, yarışma sonrası yaptığı açıklamada, "Sporcularımızla gurur duyuyoruz. Bu başarılar, ilçemizdeki çocuk ve gençlerin spora olan ilgisini artırıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Kulübün başarısında katkısı olan sponsorlardan Alper Alhatoğlu'nun da destekleriyle her zaman sporcuların yanında yer aldığını kaydeden Oktay, "Sporun sürdürülebilir olması için maddi ve manevi destek çok önemli. Sayın Alhatoğlu'nun desteği bizim için kıymetli" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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