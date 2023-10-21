Akdeniz Belediyesi Kış Spor Okulları Kayıtları Başladı

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi'nin, 2012-2017 doğumlu 6-11 yaş aralığındaki Akdenizli çocuklar yararına eğitmenler gözetiminde düzenlediği futbol, basketbol ve kort tenisi kurslarının verileceği kış dönemi spor okulları açılıyor.

Akdeniz Belediyesi, yaz mevsiminde olduğu gibi kış mevsiminde de ilçede yaşayan çocukları sporla buluşturmaya, çocuklara sporu sevdirmeye ve yeni yetenekleri keşfederek geleceğin yıldızlarını yetiştirmeye devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde ve uzman antrenörler eşliğinde, 2012-2017 doğumlu 7-11 yaş aralığındaki çocuklara yönelik ücretsiz futbol, basketbol ve kort tenisi kursları için Akdeniz Belediyesi kış spor okullarına kayıtlar alınmaya başlandı. Sporu seven veya spordaki yeteneğini geliştirmek isteyen çocuklarını, Akdeniz Belediyesi'nin sağladığı ücretsiz futbol, basketbol ve kort tenisine kaydetmek isteyen veliler, Seyfi Ali Türkoğlu-Şafak Erdur Spor Tesisine müracaat edebilir. Veliler ayrıca '05527690805' numaralı telefon üzerinden bilgi alabilir.

Başvuruların kontenjanlarla sınırlı olduğu kış dönemi spor kurslarına son başvuru tarihi ise 31 Ekim 2023. Uzman eğitmenler gözetiminde verilecek kış dönemi spor okulu kursları 30 Ekim 2023'te başlayıp 24 Ocak 2024 tarihinde sona erecek. - MERSİN