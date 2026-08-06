Türkiye'den 4 Sporcu Fransa'daki Kano Şampiyonasında

Akarsu Kano Slalom Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, Fransa'da başladı.

Türkiye Kano Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Epinal kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi antrenör Emin Morgil yönetimindeki 4 milli sporcu temsil ediyor.

Şampiyonada Kubilay Yılmaz ve Serkan Özcan Yılmaz K1 23 yaş altı erkekler, Ceren Avcu K1 genç kadınlar, Mustafa Parlak ise C1 23 yaş altı erkekler kategorisinde mücadele edecek.

Şampiyonanın ilk gününde C1 23 yaş altı erkekler kategorisinde yarışan Mustafa Parlak, yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

Organizasyon, 9 Ağustos'ta yapılacak final yarışlarının ardından sona erecek.

Kaynak: AA