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AK Parti'nin Antalya'dan milletvekili adayı gösterdiği eski hakem Kuddusi Müftüoğlu, Meclis'e giremedi

AK Parti'nin Antalya'dan milletvekili adayı gösterdiği eski hakem Kuddusi Müftüoğlu, Meclis'e giremedi

Spor Haberleri

Ak Parti'nin Antalya'da 7. sıradan aday gösterdiği eski hakem Kuddusi Müftüoğlu, Meclis'e giremedi. AK Parti, Antalya'dan Meclis'e 6 milletvekili gönderdi.

Eski teknik direktör Ünal Karaman, Ak Parti'ye katılmıştı. Müftüoğlu, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Antalya'dan milletvekili olmak için yarıştı.

MECLİS'E GİREMEDİ

Ak Parti'nin Antalya 7. sıradan aday gösterdiği eski hakem Kuddusi Müftüoğlu, Meclis'e giremedi. Antalya'da 488 bin 223 oy alan AK Parti 6 milletvekili çıkarabildi.

CHP VE AK PARTİ, ANTALYA'DAN 6 MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI

Antalya'da CHP yüzde 32.47 olarak 6, AK Parti yüzde 28.80 oy olarak 6 milletvekili çıkardı. İyi Parti 2, MHP 2 ve Yeşil Sol Parti 1 milletvekili çıkardı.

AK Parti'nin Antalya'dan milletvekili adayı gösterdiği eski hakem Kuddusi Müftüoğlu, Meclis'e giremedi

AK Parti'nin Antalya'dan milletvekili adayı gösterdiği eski hakem Kuddusi Müftüoğlu, Meclis'e giremedi

Haberler.com - Spor

Kuddusi Müftüoğlu AK Parti Spor Haberler

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