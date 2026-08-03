Adnan Süvari ismi için TFF'ye teşekkür

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Süper Lig'de 2026-2027 sezonuna Adnan Süvari isminin verilmesi dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) teşekkür etti.

İnan, yazılı açıklamasında "Türk futboluna Avrupa'da ilk destanı yazdıran, vizyonu ve beyefendiliğiyle İzmir'in meşalesi olan efsanemiz Adnan Süvari'nin ismi 2026-2027 Süper Lig sezonuna çok yakıştı." ifadelerini kullandı.

Kararı "büyük bir vefa örneği" olarak nitelendiren İnan, İzmirli ve Göztepeli hemşehrileri adına TFF'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA