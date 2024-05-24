Üye Girişi
Haberler

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Ahmet İbanoğlu'nun MHK Başkanı olarak yapacağı çalışmaların Türk futboluna önemli katkılar sağlayacağını vurguladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu'nu ziyaret ederek, yeni görevinde destek verdiklerini ve Türk futboluna önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Ahmet İbanoğlu'nun MHK Başkanı olarak yapacağı çalışmaların Türk futboluna önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu'nu ziyaret etti.

Denizli'nin spor alanındaki temsilcisi Ahmet İbanoğlu'nun MHK'deki yeni görevine en iyi şekilde adapte olması için destek verdiklerini belirten Başkan Güngör, Ahmet İbanoğlu'nun MHK Başkanı olarak yapacağı çalışmaların Türk futboluna önemli katkılar sağlayacağını vurguladı. Milli Takımımıza Euro 2024'te başarılar dileyen Güngör, "Milli Futbol Takımımıza şimdiden başarılar diliyorum. Milli Takımımızın uluslararası arenada göstereceği başarıları, ülkemiz için büyük önem taşıyor. Ahmet İbanoğlu, Denizli'nin yetiştirdiği önemli spor adamlarından biri olarak TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor. İbanoğlu'nun MHK Başkanı olarak Türk futbol hakemliğinde önemli reformlara ve yeniliklere imza atacağına yürekten inanıyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu AK Parti Denizli Futbol Politika Spor Güncel Haberler

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

 Wanda Nara, anlaşma imzaladığı +18 sitesinde hesap açtı! Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu

Wanda Nara, anlaşma imzaladığı +18 sitesinde hesap açtı! Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu

 Sabah sporunda kabusu yaşadı! Talihsiz kadın başıboş köpeklerin saldırısında yaralandı

Sabah sporunda kabusu yaşadı! Talihsiz kadın başıboş köpeklerin saldırısında yaralandı

 Çin'den Tayvan'ı işgal denemesi! Ada'yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar

Çin'den Tayvan'ı işgal denemesi! Ada'yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title