Ajax, Ahmetcan Kaplan'ı NEC Nijmegen'e Kiraladı

Hollanda'nın Ajax kulübü, 22 yaşındaki defans oyuncusu Ahmetcan Kaplan'ın sezon sonuna kadar NEC Nijmegen takımına kiralandığını açıkladı. Ahmetcan, 2022 yılında Trabzonspor'dan Ajax'a transfer olmuştu.

Hollanda ekibi Ajax, Ahmetcan Kaplan'ın bonservisinin NEC Nijmegen'e kiralandığını açıkladı.

Kulübün açıklamasında, 22 yaşındaki defansın sezon sonuna kadar NEC Nijmegen'de oynayacağını belirtti.

Trabzonpor'dan Ajax'a 2022'de transfer olan milli oyuncu, Ajax A takımında 25 maçta forma şansı buldu.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
