Ajax, Ahmetcan Kaplan'ı NEC Nijmegen'e Kiraladı
Hollanda'nın Ajax kulübü, 22 yaşındaki defans oyuncusu Ahmetcan Kaplan'ın sezon sonuna kadar NEC Nijmegen takımına kiralandığını açıkladı. Ahmetcan, 2022 yılında Trabzonspor'dan Ajax'a transfer olmuştu.
Trabzonpor'dan Ajax'a 2022'de transfer olan milli oyuncu, Ajax A takımında 25 maçta forma şansı buldu.
Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor