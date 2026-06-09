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Aizanoi Antik Kenti'nde Spor Festivali düzenlendi

Aizanoi Antik Kenti'nde Spor Festivali düzenlendi
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Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde gençlerde spor bilinci oluşturmak ve tarihi mekana dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Aizanoi Spor Festivali, öğrencilere özel parkurlar ve geleneksel oyunlarla renkli anlara sahne oldu.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizanoi Antik Kenti'nde gençlerin spor bilincini artırmak ve tarihi mekanlara dikkati çekmek amacıyla "Aizanoi Spor Festivali" gerçekleştirildi.

Çavdarhisar Kaymakamlığı öncülüğünde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik, "Anadolu'nun en iyi korunmuş Zeus Tapınağı"na ev sahipliği yapan ve "İkinci Efes" olarak nitelendirilen Aizanoi Antik Kenti'nde yapıldı.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle organize edilen festivalde, öğrenciler için özel spor parkurları kuruldu. Çeşitli spor branşlarını deneyimleyen gençler, geleneksel oyunlar oynayarak keyifli anlar yaşadı.

Çavdarhisar Kaymakamı Murat Ak, festivalde yaptığı konuşmada, etkinliğin gençlerin gelişimine olan katkısına değindi.

Festivalin bu yıl ikincisinin düzenlendiğini ancak Aizanoi Antik Kenti'nde ilk kez gerçekleştirildiğini belirten Ak, "Buradaki temel amacımız gençlerimizde spor bilinci oluşturmanın yanında, onların tarihe sahip çıkmalarını, büyükleri gibi tarihi korumayı sürdürmeleridir. Festivalimizle gençlerimizin zeki, çevik ve ahlaklı olmalarına katkı sunmayı da hedefliyoruz. " dedi.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük de "Spor Her Yerde" projesi kapsamında binlerce vatandaşa ulaştıklarını ifade etti.

Amaçlarının her yaştan insanı sporla buluşturmak olduğunu dile getiren Küçük, "Sporla hareketli ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmayı hedefliyoruz. Bu vesileyle il merkezimiz ve ilçelerimizde 20 bin kişiye ulaşarak herkesin spor yapmasına olanak sağladık. Bu festivalimizle de çocuklarımıza spor alışkanlığı kazandırmak istiyoruz." diye konuştu.

Çavdarhisar İlçe Spor Müdürü Ahmet Ölçen de "Sporla tarih iç içe, spor branşlarını deneyimle" mottosuyla yola çıktıklarını belirterek, yüzlerce öğrenciyi sporla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Festival alanını dolduran öğrenciler, spor etkinliklerinin yanı sıra 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı'na gönderdikleri mesajlarla destek verdi.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan

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