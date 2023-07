Ahşap Usta, Ok ve Yay Üretimiyle Hem Spora Hem de İlçenin Tanıtımına Katkı Sağlıyor

BİTLİS'in Ahlat ilçesinde 5 yıl önce hobi amaçlı okçuluk sporuna başlayan ahşap ustası Bülent Akarsu (52), kendi imkanlarıyla kurduğu atölyede ok ve yay üretmeye başladı. Akarsu, ürettiği ok ve yayları yurt içine ve yurt dışına gönderiyor. Ahlat'ta yaşayan Akarsu, 2018 yılında eğitim alarak okçuluk sporu yapmaya başladı. Ahşap ustası Akarsu, bir süre sonra da ok ve yay üretmeye karar verdi. İnternetten tanıştığı yay ustalarından eğitim alan Akarsu, atölyesinde geleneksel yöntemlerle ürettiği ok ve yayları yurt içine ve aldığı siparişlerle yurt dışına göndermeye başladı. Özbekistan, Kırgızistan ve Hindistan'a ok ve yay gönderdiğini belirten Akarsu, Önce ok ardından da geleneksel yay üretmeye başladım. Geleneksel Osmanlı yayı ve ecdadımızın yaptığı yayları örnek alarak çalışıyorum dedi.

'İLÇEMİN TANITIMINA DA KATKIDA BULUNUYORUM'

Yay yapımının yaklaşık bir hafta sürdüğünü belirten Akarsu, İsteğe göre menzil ve puta yaylarını yapıyorum. Yay almak isteyenler de sosyal medya hesaplarımdan bana ulaşabiliyorlar. Özbekistan'a, Kırgızistan'a ve Hindistan'a kadar yay gönderdim. Ahlat'ta yapılan bir sanat eserini dışarıya göndermek benim için ayrıca gurur verici. Ayrıca yaşadığım ilçenin tanıtımına da katkı sunuyorum. Emir Bayındır Han, Hürremşah, Erzan Hatun, Çağrı Bey ve en son yaptığım Kale modeli var diye konuştu.