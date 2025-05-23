Ahmetli Gazi Ortaokulu, Türkiye İkinciliği Başarısı Elde Etti

Ahmetli Gazi Ortaokulu, Türkiye İkinciliği Başarısı Elde Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzenlenen Okul Sporları 3x3 Basketbol Yıldız Kızlar Türkiye Birinciliği Müsabakaları'nda Manisa'yı temsil eden Ahmetli Gazi Ortaokulu, zorlu rakiplerini geride bırakarak Türkiye ikincisi oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, öğrencileri ve antrenörleri tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından İstanbul'da düzenlenen Okul Sporları 3x3 Basketbol Yıldız Kızlar Türkiye Birinciliği Müsabakaları, büyük bir heyecana sahne oldu. Türkiye genelinden en başarılı takımların mücadele ettiği turnuvada, Manisa'yı temsil eden Ahmetli Gazi Ortaokulu Basketbol Takımı Türkiye ikincisi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından İstanbul'da düzenlenen Okul Sporları 3x3 Basketbol Yıldız Kızlar Türkiye Birinciliği Müsabakaları, büyük bir heyecana sahne oldu. Turnuva boyunca hem mücadele gücü hem de yüksek takım ruhu ile öne çıkan Ahmetli Gazi Ortaokulu, zorlu rakiplerini geride bırakarak adını Türkiye finallerine yazdırdı. Final karşılaşmasında da büyük bir azimle sahada yer alan takım, turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Sporcuları tebrik etti

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Ahmetli Gazi Ortaokulu'nun elde ettiği Türkiye ikinciliği başarısından dolayı öğrenci sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti. Sporcuların turnuva boyunca gösterdiği azim, disiplin ve takım ruhunun takdire şayan olduğunu belirten Öztürk, "Gençlerimizin böylesine büyük bir başarıya imza atması hem ilimiz adına gurur verici hem de gelecek adına umut verici. Bu tür başarılar sadece bir derece kazanmakla kalmaz; aynı zamanda sporun tabana yayılması, gençler arasında daha fazla benimsenmesi ve daha başarılı sporcuların yetişmesi açısından da büyük önem taşır." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kurban Bayramı tatili uzatılmadı! Kamuda mesai 10 Haziran Salı günü başlayacak

Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Karar verildi
Trump: Rusya ve Ukrayna arasında en büyük savaş esiri takası tamamlandı

Trump duyurdu! Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk
İBB'ye 4. dalga operasyon! Kameraları bantlama talimatını veren isim de gözaltında

Türkiye günlerce bunu konuştu! Talimatı veren isim de gözaltında
Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın ilk ifadesi! Vahim bir iddiası var

Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın ilk ifadesi
Erkek arkadaşıyla alkol alan genç kızın acı sonu

Erkek arkadaşıyla alkol alan genç kızın acı sonu
320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi

320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yönetimin tek bir dileği var! Mourinho Ali Koç'a kararını iletti

Mourinho Ali Koç'a son kararını iletti
Röportaj verdiği sırada çatışma çıktı

Röportaj verdiği sırada çatışma çıktı
İsveçli köylü güzeli! Türkiye'ye geldi, hayatı değişti

İsveçli köylü güzeli! Türkiye'ye kaçtı, hayatı değişti
Prens William, Kate'e yönelik iltifata küstahça bir cevap verdi

Prens William, Kate'e yönelik iltifata küstahça bir cevap verdi
TSK'da FETÖ operasyonu! 56 asker gözaltında

TSK'da operasyon! Çok sayıda asker gözaltına alındı
CHP grup oylamasında TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl seçildi

CHP'nin yeni meclis başkanvekili belli oldu
Takımı küme düştü! Kendi Süper Lig'de kaldı

Takımı küme düştü! Kendi Süper Lig'de kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.