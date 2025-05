Kayseri'nin önemli futbol hakemlerinden Ahmet Ulu, hakemlik kariyerini noktaladığını açıkladı.

Kayseri'nin yetiştirmiş olduğu önemli hakemlerden birisi olan Klasman Yardımcı Hakemi Ahmet Ulu, hakemlik kariyerini noktaladı. 2009 yılında başladığı futbol hakemliğinde, sayısız maçlara çıkan ve birçok organizasyonlarda hem hakem olarak hem yardımcı hakem olarak hem de Kayseri'deki önemli amatör maçlarda görev üstlenen Ahmet Ulu, 2024-2025 sezonu itibariyle hakemlik kariyerini tamamladı. 2009 yılında hakemliğe başlayan Ahmet Ulu ardından 2013 yılında Bölgesel Hakem oldu. 2016 yılında Klasman Yardımcı Hakem olarak kariyerini sürdürdü.

Klasman Yardımcı Hakem Ahmet Ulu yaptığı açıklamada, "Sevgili futbol ailesi. Bugün, uzun yıllar boyunca büyük bir onur ve tutkuyla sürdürdüğüm futbol hakemliği kariyerimi noktalıyorum. Tam 183 profesyonel müsabakada ve sayısız amatör karşılaşmada görev almanın gururunu yaşıyorum. Bu yolculuk boyunca yaşadığım her an, verdiğim her karar ve tanıştığım her insan hayatımda unutulmaz bir yer edindi. Yeşil sahalarda ter döken futbolcuların azmine, tribünlerdeki coşkuya ve bu büyük oyunun bir parçası olmanın heyecanına her zaman hayranlık duydum. Hakem olarak adil olmaya, kuralları en doğru şekilde uygulamaya ve oyunun ruhuna saygı duymaya özen gösterdim. Elbette zorlu anlar da yaşadım, ancak her zaman dürüstlüğümden ve ilkelerimden ödün vermemeye çalıştım. Bu uzun ve anlamlı süreçte bana destek olan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Öncelikle aileme, her zaman yanımda oldukları ve bana inandıkları için minnettarım. Federasyon yetkililerine, montörlerime, meslektaşlarıma ve tüm futbol ailesine, bana duyduğunuz güven ve işbirliğiniz için teşekkür ederim. Amatör liglerdeki genç yeteneklerden, profesyonel liglerdeki deneyimli futbolculara kadar, görev yaptığım tüm sporculara saygılarımı sunuyorum. Hakemlik kariyerim sona erse de, futbola olan sevgim ve bağlılığım asla bitmeyecek. Bundan sonraki süreçte de futbolun içinde farklı rollerde yer almaktan mutluluk duyacağım. Belki tribünde bir taraftar, belki genç hakemlere yol gösteren bir mentor, belki de futbolun gelişimine katkı sağlayacak farklı projelerde yer alacağım. Hepinize sağlıklı, başarılı ve futbol dolu günler diliyorum. Hoşça kalın" dedi. - KAYSERİ