Ahmet Nur Çebi bizzat isimlerini verdi! Beşiktaş dünyaca ünlü golcüler Seferovic ve Arnautovic ile görüşüyor

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın hedefinde, dünyaca ünlü golcüler Haris Seferovic ve Marko Arnautovic var. Siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklamada iki futbolcu için de girişimlerinin olduğunu belirtti.

"SEFEROVIC VE ARNAUTOVIC GÜNDEMİMİZDE"

Kulüpler Birliği toplantısının ardından konuşan Ahmet Nur Çebi, "Haris Seferovic ve Marko Arnautovic gündemimizde olan forvet adaylarından ikisi. İki futbolcu için de girişimlerimiz var." ifadelerini kullandı.

SEFEROVIC'İN SÖZLEŞMESİ 2024 YILINDA SONA ERİYOR

Benfica'da forma giyen Haris Seferovic'in Portekiz ekibiyle sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. 30 yaşındaki futbolcu geçen sezon 15 maçta sahaya çıkarken 5 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.

Haris Seferovic

ARNAUTOVIC GEÇEN SEZON 15 GOL ATTI

Bologna'da oynayan Marko Arnautovic'in ise İtalyan temsilcisiyle iki yıl daha kontratı var. Arnavut forvet, geçen sezon İtalya'da 33 maçta 15 gol atıp, bir asist yaptı.

Marko Arnautovic

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