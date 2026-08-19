Hukukçu'dan forma krizi açıklaması

Avukat Ahmet Haklıgör, Fenerbahçe formasıyla Gençlerbirliği tribününe getirilen çocuğa tepki gösterilmesine ilişkin, "Ev sahibi tribününde bulunan deplasman takım forması tespit edildiğinde kolluk birimlerince oradan uzaklaştırılması öncelikle deplasman tribününde yerini alması eğer mümkün değilse oradan kolluk ekiplerince oradan uzaklaştırılması gerekiyor" dedi.

Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçında Gençlerbirliği tribününde Fenerbahçeli minik taraftar, ev sahibi tribüne Fenerbahçe forması giyerek girmişti. Tribünde tepki gösterilmesi üzerine polis ekibi tarafından taraftar Göktuğ Alımcı'nın forması çıkartılarak tribüne geri getirilmişti. Basın tribününden çekilen videonun sosyal medyada tepki alması sonucu olaya karışan Gençlerbirliği Amigosu Şenel Akdemir hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı alınmıştı. 'Japon Şenel' olarak bilinen amigoya denetimli serbestlik kararı verilirken Avukat Ahmet Haklıgör, 6222 sayılı kanunu hatırlattı. Haklıgör, deplasman takım ürünüyle ev sahibi tribüne girilemeyeceğini belirtti. Haklıgör, olayla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Kanun sizi tespit eder etmez oradan uzaklaştırmayı denetler"

6222 sayılı sporda şiddeti önlemeye yönelik bir kanun olduğunu hatırlatan Avukat Ahmet Haklıgör, "Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçında minik bir taraftarımızın Fenerbahçe formasını giydiği için tribünden uzaklaştırılması söz konusuydu. Devamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı TCK madde 109 ve yine ilgili 6222 sayılı kanunun ilgili maddesinden dolayı cezalandırılmasını istedi. Adli kontrolle kendisi serbest kaldı. Ancak burada şunu belirtmek gerekir ki; 6222 sayılı kanunun 5. maddesinin 1b fıkrasında ev sahibi tribüne deplasman formasıyla geldiğiniz zaman ilgili kanun maddesi burada güvenlik tedbirleri adı altında sizi tespit eder etmez oradan uzaklaştırmayı denetler" diye konuştu.

"Ev sahibi tribününde bulunan deplasman takım forması tespit edildiğinde ya deplasman tribününe gönderilmesi ya da oradan uzaklaştırılması gerekiyor"

Sporda şiddeti engellemek ve güvenlik tedbirlerini düzenlemekle ilgili 6222 sayılı kanunun bu tip olaylarda devreye girdiğine değinen Haklıgör, "Hangi takım forması olursa olsun ev sahibi tribününde bulunan deplasman takım forması tespit edildiğinde kolluk birimlerince oradan uzaklaştırılması öncelikle deplasman tribününde yerini alması eğer mümkün değilse oradan kolluk ekiplerince oradan uzaklaştırılması gerekiyor. Zaten polisin de kolluk kuvvetinin de yapmış olduğu şey budur. Bu da zaten 6222 sayılı kanunun 5. maddesinin 1b fıkrasına da uygundur. 6222 sayılı kanunu ihlal bile etseniz, farklı bir forma bile giyseniz burada idari bir yaptırım söz konusu. Yani adli süreçte kişi hürriyetinden yoksun kılma suçu, özgürlüğü ve kendi isteği dışında bir yerden bir yere gitmeme veya iradesi dışında bir yere gitmeye zorlanma adı altında bu suçun unsurlarını en baştan oluşturmuyor" ifadelerini kullandı.

"Hangi takım olursa olsun, kişinin ev sahibi tribününde farklı bir formayı giymesi sporda şiddeti ve güvenlik tedbirleri adı altında düzenlenmiş kanuna aykırı"

Deplasman takım taraftarının ev sahibi takım tribününe girmesinin en baştan tespit edilmesi gerektiğini aktaran Haklıgör, "Minik taraftarımızın bu formayı en baştan beri giydiğini düşünmüyoruz. Sonradan muhtemelen giydirildiği yönünde bilgiler var ama net değil. Bu Fenerbahçe anlamında da değil. Hangi takım olursa olsun, kişinin ev sahibi tribününde farklı bir formayı giymesi sporda şiddeti ve güvenlik tedbirleri adı altında düzenlenmiş kanuna aykırı. Aslında olması gereken yapıldı. Sosyal medyada bu durum, minik bir taraftarımız olduğu için de biraz abartıldı. Kişiye şiddet uygulanmaz. Başka bir forma giyse dahi. Ancak kanun açık şekilde diyor ki; farklı bir formayla ev sahibi tribününe gelmişseniz bu tespit edilir ve kolluk kuvvetlerince deplasman tribününe götürülür ya da oradan uzaklaştırmaları gerekir. Zaten bu kanunun gereğidir" açıklamasında bulundu.

Ayrıca Haklıgör, 6222 sayılı kanuna göre, farklı bir takım forması giyilmemesi gerektiği bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kimsenin küçük bir çocuğa şiddet ve öfke söylemlerinde bulunmasının beklenemeyeceğini kaydeden Haklıgör, "Rakip takım formasını giymek kanuna aykırıdır. Ülkemizde futbolu en üst seviyelerde yaşıyoruz ama şiddet olmadan sevgiyle ve güzel dileklerle devam etmesini istiyoruz bu sezonun da" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı