Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor, çok daha güzel geleceğe yürüyor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Kulübümüzün gelecek vizyonunu, alt yapıdan üst yapıya kadar yarınlarımızı planladık. Trabzonspor büyüyor, güçleniyor. Trabzonspor çok daha güzel bir geleceğe sağlam adımlarla yürüyor" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisinin 195'inci sayısında yer alan yazısında, Süper Lig'de açık ara lider olan bordo mavili takımın şampiyonluğu ilan edeceği günlerin giderek yaklaştığını belirterek, "Nisan ayını çok büyük bir heyecanla karşılıyoruz. Kum saati henüz tükenmedi ama vuslata çok az kaldı. Bu ay hepimiz için tarifi çok da kolay olmayan, yoğun duygular içinde geçecek" ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, camiaya ve gençlere seslendiği yazısını, "Bizim tek hedefimiz çocuklarımıza, gençlerimize ve gelecek nesillere çok daha güzel bir Trabzonspor bırakabilmektir. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve şükranla anıyor, tüm ülkemizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir mutlulukla kutluyorum" sözleriyle tamamladı.