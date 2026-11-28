Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nda tatamiye çıkan Ağrılı milli sporcumuz Elif Işık, büyük bir başarıya imza atarak Avrupa 3'üncüsü oldu ve ülkemize bronz madalya kazandırdı.

26-28 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada, 35'i kız, 23'ü erkek olmak üzere toplam 58 milli sporcumuz ay-yıldızlı bayrağımızı temsil etti. Turnuvanın ikinci gününde kızlar 29 kiloda mücadele eden Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün genç yeteneği Elif Işık, zorlu rakiplerini geride bırakarak kürsüye çıkmayı başardı.

İl Müdürü Ahmet Çelebi'den Tebrik Telefonu

Elde edilen bu tarihi başarının ardından Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, milli sporcumuz Elif Işık'ı telefonla arayarak tebrik etti. Genç sporcunun azmi ve başarısıyla tüm Ağrı'yı ve Türkiye'yi gururlandırdığını belirten Çelebi, Elif Işık'a ve antrenörü Bedran Erim'e teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Elif Işık; "Ülkeme Şampiyonluklar Kazandırmak İçin Mücadeleme Devam Edeceğim"

"Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nda ülkemi ve memleketim Ağrı'yı temsil ederek Avrupa 3'üncüsü olmanın tarifsiz gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum.

Ay-yıldızlı bayrağımızı kürsüye taşımak en büyük hayalimdi. Bu yolda benden desteğini hiç esirgemeyen, her zaman yanımda olan kıymetli antrenörüm Bedran Erim'e, federasyonumuza, dualarıyla bana güç veren aileme ve güzel Ağrı'mızın güzel insanlarına çok teşekkür ederim.

Ayrıca bu heyecanlı anımda beni telefonla arayarak sevincime ortak olan ve güzel dilekleriyle moral veren Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Ahmet Çelebi'ye de şükranlarımı sunuyorum.

Bu bronz madalya sadece bir başlangıç. Çok daha fazla çalışarak ülkemize ve şehrimize yeni şampiyonluklar kazandırmak için mücadeleme devam edeceğim."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı