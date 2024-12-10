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Ağrı'da Spor Malzemeleri Dağıtım Töreni Düzenlendi

Ağrı'da Spor Malzemeleri Dağıtım Töreni Düzenlendi
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Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen törenle, 239 kalem spor malzemesi sporculara takdim edildi. Vali Mustafa Koç, gençlerin spor alanındaki başarılarının arttırılması hedefiyle altyapı projelerine vurgu yaptı.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından alımı gerçekleştirilen, içerisinde tüm spor branşlarının teknik malzemeleri ve diğer koordinasyon ekipmanlarını içeren toplam 239 kalemden oluşan spor malzemelerinin dağıtımı, düzenlenen tören ile sporculara takdim edildi.

Ağrı Merkez Spor Salonunda (2500 Kişilik) düzenlenen malzeme dağıtım törenine Vali Mustafa Koç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, protokol üyeleri, kulüp temsilcileri, şube müdürleri, sporcular, antrenörler ve sporcu velileri katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşı okunması ile başlayan tören açılış konuşmaları ile devam etti.

Programda konuşan Ağrı Valisi Mustafa Koç, "Bugün, gençlerimizi sporun birleştirici, geliştirici ve dönüştürücü gücüyle buluşturmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze bağlı tesislerde emek vererek başarıya ulaşan sporcularımızı ödüllendirmek ve spor yaşamlarında ihtiyaç duydukları malzemeleri kendilerine teslim etmek için bir aradayız. Bu organizasyon, sadece bir tören değil; aynı zamanda Ağrı'mızın sporun her alanında yükselen bir şehir olduğunun en somut göstergesidir.

Ağrı, her geçen gün spor altyapısını güçlendiren, gençlere yeni fırsatlar sunan ve sporu toplumun her kesimine yaymayı amaçlayan bir şehir haline geliyor. Bugün, 23 farklı branşta faal olarak spor yapan 6.255 lisanslı sporcumuzla gurur duyuyoruz. Bu rakamlar, sadece bir istatistik değil; aynı zamanda gençlerimizin dinamizmini, ailelerimizin desteğini ve hepimizin bu alandaki kararlılığını yansıtıyor.

Spor Şehri Ağrı vizyonumuz çerçevesinde il merkezimizde yapımı devam eden 2 tenis kortu ve Doğubayazıt ilçemizde inşası süren 500 kişilik kapalı spor salonu gibi önemli yatırımlarla spor altyapımızı güçlendiriyoruz. Bu projeler, gençlerimizin yeteneklerini geliştirmelerine olanak sağlayacak ve Ağrı'yı spor alanında bölgesinde örnek bir şehir haline getirecektir."İfadelerine yer verdi.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi ise, "Ağrı Gençlik ve Spor Müdürlüğü olarak tüm ilçelerimiz dahil olmak üzere 76 spor tesisimizde; istihdam edilmiş 150 antrenörümüz ile 23 spor branşında, 6 bin 255 aktif lisanlı sporcumuz eğitim almaktadır.

Gençlik ve Spor Bakanlığımızın misyonu doğrultusunda; sporun tabana yayılması ve yaygınlaştırılması, çocuklarımızın, gençlerimizin spor tesisleri ile gençlik merkezlerine katılımlarının sağlanması ve sporu bir yaşam biçimi haline getirerek sağlıklı bireylerin yetiştirilmesi için gayret gösteriyoruz.

2024 yılında Ulusal ve Uluslararası spor müsabakalarda derece elde 42 sporcumuz mevcut. Bizler bu başarıyı arttırmak hedefiyle alt yapılarımızı daha da güçlendirip, her türlü desteği sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi

Konuşmaların ardından 2024 yılında; Okul Sporları Türkiye şampiyonalarında, federasyon faaliyetleri Türkiye şampiyonalarında ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren sporcular ile merkez ve ilçelerde spor eğitimi gören 5 bin sporcuya teknik malzemeleri ve diğer koordinasyon ekipmanlarını içeren toplam 239 kalemden oluşan spor malzemeleri Vali Mustafa Koç ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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