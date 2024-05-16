Üye Girişi
Haberler

Ağrı'da Gençlik Haftası kapsamında Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası çerçevesinde Abide Meydanı Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene, Gençlik Hizmetleri Müdürü Ebru Duru, Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, Şube Müdürleri, Gençlik Merkezi Müdürü, Gençlik Merkezi Liderleri, kurum personeli, antrenör ve sporcular katıldı.

Ağrı'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası çerçevesinde Abide Meydanı Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi.

Ülke genelinde her yıl 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Abide Meydanı'nda tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na Gençlik Hizmetleri Müdürü Ebru Duru tarafından çelenk sunulması ile başlayan tören, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla tamamlandı.

Törene, Gençlik Hizmetleri Müdürü Ebru Duru, Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, Şube Müdürleri, Gençlik Merkezi Müdürü, Gençlik Merkezi Liderleri, kurum personeli, antrenör ve sporcular katıldı.

Gençlik Haftası kutlamaları, Milli Mücadelenin 105. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan çeşitli sportif etkinliklerle devam edecek. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlik Haftası Gençlik Spor Ağrı Spor Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat ve Şanlıurfa'yı işaret etti: Yanlış aday yüzünden kaybettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat ve Şanlıurfa'yı işaret etti: Yanlış aday yüzünden kaybettik

 AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti

AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti

 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

 Binaya asılan 'Allah belanı versin Nurettin' yazılı pankart vatandaşları şaşırttı

Binaya asılan "Allah belanı versin Nurettin" yazılı pankart vatandaşları şaşırttı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title