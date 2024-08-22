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Ağrı'da Badminton Gelişim Kampı ve Zafer Bayramı Müsabakaları Başladı

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Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Badminton İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Badminton Gelişim Kampı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı Müsabakaları Ağrı'da başladı. 4 farklı ilden 50 sporcunun katıldığı etkinlikte, Bitlis, Batman, Elazığ, Kars ve Ağrı'dan takımlar yer alıyor. İl Müdürü Ahmet Çelebi, sporculara başarılar dileyerek desteklerinin süreceğini belirtti.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Badminton İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan Badminton Gelişim Kampı Ağrı'da başladı.

19-27 Ağustos 2024 tarihleri arasında Ağrı'da gerçekleştirilecek ve 4 farklı ilden 50 sporcunun katılım sağlayacağı, Badminton Gelişim Kampı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı Müsabakaları Ağrı'da 15 NisanSpor Salonu'nda başladı.

15 Nisan Spor Salonu'nda başlayan Badminton Gelişim Kampı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı müsabakalarına; Bitlis, Batman, Elazığ, Kars ve Ağrı'dan takımlar katılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak ile beraber kampı ziyaret ederek sporcularla sohbet etti.

Kamp süreci boyunca tüm sporculara başarılar dileyen İl Müdürü Çelebi," Sporcularımızın gelişmesi ve daha çok milli sporcu yetiştirmek için Badminton kampına ev sahipliği yapıyoruz. İl Müdürlüğü olarak bu kampta olduğu gibi spora ve sporcuya desteklerimizi devam ettireceğiz. Sporcularımızın başarılı olması için elimizden gelen bütün gayret ve çabayı göstereceğiz" dedi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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