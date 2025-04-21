Ağrı'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Futbol Turnuvası Coşkuyla Gerçekleşti

Ağrı'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen Futbol Turnuvası'nın il finali heyecan dolu anlara sahne oldu.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuvanın final müsabakası, Murat Kız Yatılı Bölge Ortaokulu halı sahasında gerçekleştirildi. 73 takım ve 1022 öğrencinin katıldığı turnuvada, toplam 76 müsabaka sonunda finale kalan Tutak Gazi İlkokulu ile Taşlıçay Balık Gölü İlkokulu karşı karşıya geldi.

Normal süresi 1-1 berabere tamamlanan karşılaşmada, penaltı atışları sonucunda Tutak Gazi İlkokulu, rakibini 3-2 mağlup ederek şampiyonluk kupasını kaldırdı. Turnuvada Taşlıçay Balık Gölü İlkokulu ikinci, Merkez Kuva-yi Milliye İlkokulu ise üçüncü oldu.

Final müsabakasını takip eden Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, dereceye giren öğrencilere madalya ve kupalarını takdim etti. Kökrek ayrıca turnuvada görev alan İl Hakem Sorumlusu Cumali Duru ve turnuva hakemi Özkan Öztürk'e plaket verdi. Maç sonunda duygusal anlar da yaşandı. Karşılaşmayı kaybederek gözyaşlarına boğulan Taşlıçay Balık Gölü İlkokulu futbolcularını teselli eden Kökrek, turnuvaya katılan takımlara futbol topu hediye etti.

Kökrek, yaptığı açıklamada, 23 Nisan'ın çocukların bayramı olduğunu vurgulayarak, "Bu anlamlı günde çocuklarımızın sporla buluşmasını sağlamak ve onların heyecanına ortak olmak bizleri son derece mutlu etti. Katılım sağlayan tüm öğrencilerimizi ve öğretmenlerini tebrik ediyorum" dedi. - AĞRI