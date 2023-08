Ağaoğlu: Trabzonspor yaşamımda Nizametin Algan 1 numaralı isimdi

Trabzon spor'un, hayatını kaybeden Kurucu Başkanı ve eski Asbaşkanı Nizamettin Algan (93) bordo mavili camianın katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı. Trabzon spor eski Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Benim Trabzon spor yaşamım ve kariyerimde Nizamettin Algan'ın çok farklı bir yeri var. Trabzon spor kariyerimde en tepedeki 1 numaralı insan Nizamettin Algan'dı. Değerlerimizin isimlerini ve yaptıklarını hiçbir zaman unutmayalım. Trabzon spor için yaptıklarını her zaman hatırlarsak rotamızdan da çıkmamış oluruz" dedi.

Yaşlılık nedeniyle uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Trabzon spor Kulübü'nün Kurucu Başkanı, eski Asbaşkanı ve en uzun süre görev yapan yöneticilerinden Nizamettin Algan dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Algan için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde camianın önemli isimlerinin katılımıyla merasim düzenlendi. Kulüp tarihinin mihenk taşı isimlerinden Algan için Ortahisar ilçesi İskenderpaşa Camii'nde öğle namazı vakti cenaze namazı kılındı. Algan'ın cenazesine Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon spor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, ve yönetim kurulu üyeleri, Divan Başkanı Ali Sürmen, eski Başkan Ahmet Ağaoğlu ile dönemin eski Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu ve eski yönetici Şemsettin Hancı, eski Başkan Ahmet Celal Ataman, eski Başkan Faruk Nafiz Özak, eski Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, kent protokolü ve camianın önde gelen isimleri katıldı. Cenaze namazı öncesinde Algan ailesi taziyeleri kabul etti. Sağlık sorunları nedeniyle Algan'ın cenazesine katılmayan Trabzon spor Başkanı Ertuğrul Doğan çelenk gönderdi.

AĞAOĞLU: BENİM İÇİN ÇOK FARKLI YERİ VARDI'

Kurucu Başkan Algan'ın ölümü karşısında üzüntüsünü dile getiren Trabzon spor eski Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Trabzon spor'la yaşayan bir ağabeyimizdi. Sürekli gündemin içerisindeydi. 5 yıllık başkanlık sürecimde haftada 2-3 kez birbirimizi arardık. Gelişmelerden haberdar olmak ister, sıkıntılı süreçlerde hepimize yol gösterirdi. Benim Trabzon spor yaşamım ve kariyerimde Nizamettin Algan'ın çok farklı bir yeri var. Trabzon spor kariyerimde en tepedeki 1 numaralı insan Nizamettin Algan'dı. Sürekli istişare halindeydik, engin bir bilgiye sahipti ve olayları Trabzon spor özelinde değerlendirebilme yeteneğine sahip nadir insanlardan birisiydi. Büyük bir değerimizi kaybettik. Sene başında da Ahmet Suat Özyazıcı hocamızı ve Özkan Sümer'i kaybettik. Ön taraf boşalmaya başladı, sıra bize geldi" dedi.

'TRABZONSPOR AYAKLARININ ÜZERİNDE DURUYORSA BU İSİMLER SAYESİNDE'

Kulübün 20 kurucu üyesinden hayatta olan tek başkan kaldığını söyleyen Ağaoğlu, "Hayatta tek kurucu üyemiz Salih Erdem kaldı. Allah ona sağlıklı, uzun yaşam nasip etsin. Bu isimler çok değerli insanlar. Yeni jenerasyon, 10-15 yaş grubundaki taraftarlarımız bu isimlerin özelliklerini bilmezler ama Trabzon spor bugün ayaklarının üzerinde durabiliyorsa ve Trabzon spor bu ülkede futbol adına bir marka olduysa bu insanların gösterdikleri emek, çaba, yıllarca bu kulübün içinde ve arkasında durarak bu noktaya geldi. Değerlerimizin isimlerini ve yaptıklarını hiçbir zaman unutmayalım. Trabzon spor için yaptıklarını her zaman hatırlarsak rotamızdan da çıkmamış oluruz" diye konuştu.

HACISALİHOĞLU: TRABZONSPOR'UN TA KENDİSİDİR

Kurucu Başkan Algan'ın kulübün her aşamasında var olduğunu söyleyen Eski Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, "Nizamettin Algan ağabeyimiz Trabzon spor'un kendisidir. Her Trabzonsporluyum diyen Nizamettin ağabeye borçludur. Çok zor şartlarda bu kulübün kurulmasında, yaşatılmasında ve büyük kulüp olmasında her aşamasında emeği ve hakkı vardır. Her zaman da sakin, ağırbaşlı olarak kulübe önerilerde bulunup yardımcı oldu. Rahmetli Sebahattin Kundupoğlu, Rıfat Dedeoğlu, Ali Osman Ulusoy ve diğer isimlerle birlikte kurulduğu dönemin en önde gelen isimlerin başındaydı. Son ağır hastalık geçirene kadar da hiçbir ilgi ve hevesinden geri durmadı" dedi.

SAĞIROĞLU: BİZLERE ROL MODEL OLDU

Camiaya baş sağlığı dileyen eski Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu da, "Trabzon kenti sadece bir spor adamını değil, öneli bir değerini yitirdi. Onun gibi insanlar çok zor geliyor. Trabzonspor'un her kademesinde yer aldı, başarıyla devam ettirdi. Bizlere çok önemli rol model oldu. Kuruculardan Salih Erdem başkanımız kaldı. O da aynı emsalde. Allah ona sağlıklı ve uzun ömür versin" ifadelerini kullandı.

CAMİA OMUZLARINDA TAŞIDI

Algan'ın cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından omuzlarda taşınarak cenaze aracına yüklendi. Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen ve yöneticiler, eski Başkan Faruk Nafiz Özak Algan'ın tabutunu omuzlarında taşıdı. Algan'ın cenazesi memleketi Maçka ilçesi Hacevera Mahallesi'nde bulunan aile kabristanlığında defnedildi.

AĞAOĞLU'NA TARAFTAR İLGİSİ

Cenaze namazı çıkışı bazı taraftarlar, eski başkan Ağaoğlu ile fotoğraf çektirmek istedi. Taraftarların ricasını kırmayan Ağaoğlu çocuk taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.