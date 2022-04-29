Ağaoğlu: Şampiyon olursak 61 pare top atışıyla kutlayacağız

Trabzon spor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, şampiyonluğu ilan etmeye hazırlanan bordo mavili takımın taraftarına silahla kutlama yapılmaması çağrısında bulundu. Ağaoğlu, "Coşku, heyecan, üzüntüye ve gözyaşına dönüşmesin. Arzu ettiğimiz puanı alıp da şampiyon olduğumuz takdirde, ben kendilerine söz veriyorum yarın akşam şampiyonluğumuzu 61 pare top atışıyla kutlayacağız" dedi.

Trabzon spor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo mavili takımın 20 bine yakın taraftarına açık olarak Medical Park Stadyumu'nda yapılan idman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Başarıya ulaşmak için spor kulübü yöneticilerine büyük sorumluluk düştüğünü belirten Ağaoğlu, "Sporun içinde bu var, futbolun içinde biraz daha fazla var, Türkiye'de biraz biraz daha fazla var. Bu normaldir. Yarışın içindesiniz, iddialı bir şekilde yola çıkıyorsunuz. Onun için, yöneticilere burada büyük sorumluluk düşüyor. Şampiyonluk parolası ile, "Biz bu sene şampiyon olacağız" diye yola çıktığınız zaman taraftar ve camianızı bu mesaj doğrultusunda beklenti içine sokuyorsunuz. Biz bunu hiç telaffuz etmedik. Camialar beklenti içine girdiği zaman, onu da yakalayamadığınız yerde, bu sefer de doğal olarak 'Hakem penaltı çaldı', 'Yağmur yağdı', ben fazlasını söyleyeyim; '1,5 metreden ofsayt kaldırmayan hakeme neden kaldırmadın diye sorduklarında, 'Gözüme kar tanesi girdi' diyeni de var bu ülkede" ifadelerini kullandı.