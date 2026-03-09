Ağabeyine özenerek spora başladı, 5 kez Türkiye şampiyonu oldu

Kastamonu'da kick boks yapan ağabeyine özenerek spora başlayan 15 yaşındaki Yaren Yamakoğlu, wushuda 5 kez Türkiye şampiyonu oldu. Haftada 5 gün antrenman yapan Yaren'in en büyük hayali milli takıma katılarak Avrupa ve dünya şampiyonu olmak.

Kastamonu'da yaşayan 15 yaşındaki Yaren Yamakoğlu, 7 yıl önce kick boks yapan ağabeyini örnek alarak spora başladı. İlk olarak futsalla ilgilenmeye başlayan genç sporcu, daha sonra kick boks ve wushuya yöneldi. Kısa sürede kendisini kick boks ve wushuda geliştiren Yaran Yamakoğlu, 5 kez Türkiye şampiyonu oldu. Şehit Ahmet Şahan Spor Lisesi 10. sınıf öğrencisi olan Yamakoğlu, okuldan ve antrenmandan arta kalan zamanlarda anne ve babasına ait benzinlik ve kafeye giderek ailesine yardımcı oluyor. Haftada 5 gün antrenman yaparak müsabakalara hazırlanan Yaren Yamakoğlu, milli takıma katılarak Avrupa ve dünya şampiyonu olmanın hayalini kuruyor.

Yaren Yamakoğlu: "Hedefim önce Avrupa, sonra dünya şampiyonluğu"

Spor yapmayı çok sevdiğini ifade eden Yamakoğlu, "Ağabeyimden görerek ben de kick boksa başlamak istedim. 2019 yılında kick boksa başladım ve yaklaşık 7 yıldır bu sporu yapıyorum. Wushu branşında 5 Türkiye şampiyonluğum var. Boş zamanlarımda bazen kafeye ya da benzinliğe gidiyorum. Babamın ne yaptığını merak ettiğim için yanına gidip vakit geçiriyorum. Hedefim önce Avrupa, ardından dünya şampiyonu olmak ve milli takıma gitmek. Haftada 4-5 gün antrenman yapıyorum. Maç olduğu zaman ise çift antrenman yapıyorum" dedi.

Güler Yamakoğlu: "Kızımla her zaman gurur duyuyorum"

Kızının başarı yolculuğunu anlatan anne Güler Yamakoğlu da, "Yaren spora tamamen kendi isteğiyle yöneldi. Ağabeyinin de bunda etkisi çok oldu, hep onu örnek aldı. Bir kız çocuğu olarak, 'bebekle oynayayım, evcilik oynayayım' gibi şeyleri pek olmadı. Futbol, karate ve wushu ile ilgileniyordu. İlkokulda okul takımındaydı ve erkek futbol takımında oynayan tek kızdı. Daha sonra seçmelerde Yaren'i seçtiler. Daha sonra Eldar hocamızla tanıştı. O günden sonra şampiyonluklara adım attı. Genelde ağabeyiyle vakit geçirmeyi çok sever, arkadaşlarıyla da gezer. Kızımla her zaman gurur duyuyorum ve her zaman arkasındayım" diye konuştu.

Eldar Elizade: "İlk maçında 3 müsabaka yaparak şampiyon oldu"

Yaren Yamakoğlu'nun antrenörü Eldar Elizade ise yeteneğini erken yaşta fark ettikleri Yaren Yamakoğlu'nun ilk müsabakasında 3 karşılaşma yaparak Türkiye şampiyonu olduğunu söyledi. Yaren'in antrenmanlarına yoğun şekilde devam ettiklerini belirten Elizade, wushu branşındaki başarılarının ardından kick boksta da yeni hedefler belirlediklerini ifade etti. Elizade, ilerleyen süreçte branşlaşmaya yönelik çalışmalar yaparak Yaren'in kick boksta kendisini geliştirmesi için yeni bir strateji oluşturmayı planladıklarını kaydetti. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı