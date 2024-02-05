Afyonkarahisarlı Karateciler Milli Takıma Seçildi

1-4 Şubat tarihlerinde Adana'da gerçekleştirilen Karate Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda Afyonkarahisarlı sporcular derece yaparak milli takıma seçilme hakkı kazandı.

Afyonkarahisar'dan 4 sporcu, 29-31 Mayıs tarihleri arasında Romanya'da düzenlenecek olan Balkan Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Kategorilere göre 2013 bayan kata kategorisinde Asel Sarıgül Türkiye ikincisi, 2012 bayan kata kategorisinde Ceylin Aksaray Türkiye birincisi 2013 40 kg kategorisinde Hasibe Gökbaş Türkiye birincisi ve 2013 kategorisinde Nurbetül Aykın ise Türkiye ikincisi oldu. Ayrıca, aynı müsabakada gerçekleşen Karate Gençlik Ligi milli takım seçmelerine katılan Zeynep Yurt, seçmeleri kazanarak 22-25 Şubat tarihleri arasında Dubai'de düzenlenecek olan müsabakada Türkiye'yi Dünya Gençlik Liginde temsil etmeye hak kazandı. - AFYONKARAHİSAR