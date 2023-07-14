Afyonkarahisar, FIM Dünya Motokros Şampiyonası'nın Tanıtım Toplantısına Ev Sahipliği Yaptı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenecek olan FIM Dünya Motokros Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Afyonkarahisar'ın en iyi 7 federasyon arasında olduğunu belirtirken, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise sporun başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ise bu büyük organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Bekir Yunus Uçar: En iyi 7 federasyon arasındayız

Mehmet Zeybek : Sporun başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz

Mustafa AKIN - Sacit GÖNCÜ / İSTANBUL, - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 2-3 Eylül tarihlerinde Afyon Motorsporları Merkezi'nde düzenlenecek FIM Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ise açıklamasında, "Afyonkarahisar Dünya Motokros Şampyonası'nı sevdi, motorsporları tutkunları da Afyonkarahisar'ı sevdi. Böylesine büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyorum. Bu sene 6'ncısı düzenleniyor. Dünya büyükler, kadınlar, gençler ve Avrupa olmak üzere 30 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde motorsporları tutkunlarını Afyonkarahisar'a bekliyoruz. En iyi altyapı, en iyi padok ve en iyi tanıtım unvanlarını kazandık. Tekrar büyük bir heyecanla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok önemli tesis ve altyapılara da sahibiz. Geçen yıl 180 ülkeden 3.5 milyar insana organizasyon ve Afyonkarahisar tanıtıldı. 250-260 bin kişinin geçtiğimiz yıl katıldığı organizasyona bu yıl daha fazla katılım bekliyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bu etkinliği daha büyük bir şevkle düzenleyeceğiz" şeklinde konuştu.