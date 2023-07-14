Afyonkarahisar, FIM Dünya Motokros Şampiyonası'nın Tanıtım Toplantısına Ev Sahipliği Yaptı
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Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenecek olan FIM Dünya Motokros Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Afyonkarahisar'ın en iyi 7 federasyon arasında olduğunu belirtirken, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise sporun başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ise bu büyük organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.
Bekir Yunus Uçar: En iyi 7 federasyon arasındayız
Mehmet Zeybek : Sporun başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruzKübra Güran Yiğitbaşı : Böylesine büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyorum
Mustafa AKIN - Sacit GÖNCÜ / İSTANBUL, - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 2-3 Eylül tarihlerinde Afyon Motorsporları Merkezi'nde düzenlenecek FIM Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.Feriye Sarayı'nda düzenlenen toplantıya; Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar ile çok sayıda davetli katıldı.BEKİR YUNUS UÇAR: EN İYİ 7 FEDERASYON ARASINDAYIZTürkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Türkiye ev sahipliğinde Afyonkarahisar için çok önemli bir organizasyon yaptıklarını dile getirerek, "Çok genç bir federasyonuz. Gençliğimize rağmen hizmet konusunda da en iyi 7 federasyon arasındayız. Gerek dünya ve avrupa çapında sporcu yetiştirme, gerek medya görünürlüğü, gerekse de sporcu yetiştirme anlamında ileri durumdayız. 5 yıldır bu organizasyonun içindeyiz. İtalya'nın yapamadığı organizasyonu da sırtımıza alarak gerçekleştirdik ve 6'ncısını yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı himayesine almış olmak, bu berata sahip olmak özel bir duygu. Umut ediyorum ki bu organizasyon ve benzerleri diğer valiliklere ve belediyelere örnek olsun. Biz gençlerle buluşan bir motivasyona sahibiz. Organizasyonumuz 186 ülkede canlı yayınlanırken, 300 bin kişiyi misafir edeceğiz ve en fazla sanatçı ile konserler düzenleyeceğiz" dedi.MEHMET ZEYBEK: SPORUN BAŞKENTİ OLMA YOLUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZAfyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 2018 yılında başlanılan organizasyonda dünyanın en iyi ödüllerinin sahibi olduklarını ifade ederek, "Sporun başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. 11 çim, 2 sentetik, 2 tane de standartlara uygun sahamız ile spor camiasının kamp için tercihi olan ender illerin başında geliyoruz. 80 ile 100 takımı misafir ediyoruz. Bu sene 25 takım yurt dışından rezervasyon yaptı. 2023 yılında yapacağımız Dünya Motokros Şampiyonası'nın hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI: BÖYLESİNE BÜYÜK BİR ORGANİZASYONA EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUM
Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ise açıklamasında, "Afyonkarahisar Dünya Motokros Şampyonası'nı sevdi, motorsporları tutkunları da Afyonkarahisar'ı sevdi. Böylesine büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyorum. Bu sene 6'ncısı düzenleniyor. Dünya büyükler, kadınlar, gençler ve Avrupa olmak üzere 30 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde motorsporları tutkunlarını Afyonkarahisar'a bekliyoruz. En iyi altyapı, en iyi padok ve en iyi tanıtım unvanlarını kazandık. Tekrar büyük bir heyecanla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok önemli tesis ve altyapılara da sahibiz. Geçen yıl 180 ülkeden 3.5 milyar insana organizasyon ve Afyonkarahisar tanıtıldı. 250-260 bin kişinin geçtiğimiz yıl katıldığı organizasyona bu yıl daha fazla katılım bekliyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bu etkinliği daha büyük bir şevkle düzenleyeceğiz" şeklinde konuştu.