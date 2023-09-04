Afyonkarahisar'da Zafer Bayramı Yüzme Şenlikleri Düzenlendi

164 sporcunun katıldığı Zafer Bayramı yüzme şenlikleri, 7-8 / 9-10 yaş ulusal gelişim projesi, 11-12 yaş 3. Vize, 13+ performans tespit müsabakalarında 621 müsabaka yapıldı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yüzme İl Temsilciliği tarafından Büyük Taarruzun 101'nci Yılında Afyon tarihinin en büyük katılımlı yüzme yarışmaları düzenlendi. Yarışmalara 5 kulüp, 86 kadın ve 78 erkek olmak üzere 164 sporcu katıldı. Yarı olimpik yüzme havuzunun açılmasından itibaren Afyonkarahisar'da en çok tercih edilen branşlardan olan yüzme sporunda performans sporcularının yetişmesine büyük önem veriliyor. Müsabakaların açılış seremonisinde konuşan Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen, "Bu sene katılımın yüksek olduğu performans yarışması düzenledik. Amacımız Afyon'da yüzme sporunu geliştirerek performans sporcu sayısını artırmak. Bu amaçla İl Müdürlüğü olarak bütün imkanlarımızı, tesislerimizi, antrenörlerimizi seferber ettik" şeklinde konuştu.

Yüzme yarışmalarında başarılı olan sporcular Türkiye genelinde düzenlenecek olan yarışmalara katılabilecek. - AFYONKARAHİSAR