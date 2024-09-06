Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın 2025 yılı organizatörleri toplantısı gerçekleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın (SNX) 2025 yılı organizatörleri toplantısı gerçekleştirildi. İsveç, Norveç, Finlandiya, İtalya ve Türkiye'nin motosiklet federasyonlarının temsilcileri, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) ve Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası yetkilileri katıldı. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Ogün Baysan, Türkiye'de Dünya Motokros Şampiyonası'yla alevlenen ateşin devam ettiğini söyledi.

Afyonkarahisar'da Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın (SNX) 2025 yılı organizatörleri toplantısı gerçekleştirildi.

NG Afyon'da gerçekleştirilen toplantıya; İsveç, Norveç, Finlandiya, İtalya ve Türkiye'nin motosiklet federasyonlarının temsilcileri, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) ve Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası yetkilileri katıldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Ogün Baysan, AA muhabirine, Türkiye'de Dünya Motokros Şampiyonası'yla alevlenen ateşin devam ettiğini söyledi.

Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın Türkiye'deki ilk yarışının martta Erciyes'te yapıldığını aktaran Baysan, şöyle konuştu:

"İlk organizasyonumuz olmasına rağmen güzel geçti. Dünya Motokros Şampiyonası'ndaki pist ve padok alanı tecrübelerimizi oraya aktardık. Bugün de Afyonkarahisar'da organizatörler toplantısının yapılması bizim için çok önemli. Dört senelik bir organizasyon, yeni bir branş sayılır. Biz en son katıldık. Fakat ciddi şekilde orada yerimizi aldık. Yarışlarımız çok iyi geçti. Bundan sonra da Türkiye'de bu organizasyonun hızla ilerleyeceğine inanıyoruz."

Türkiye'de ikinci etap talebi

Baysan, bu yılki şampiyonanın Türkiye etabının büyük oranda yine Kayseri'deki Erciyes'te yapılacağını bildirdi.

Yetkililerin Türkiye'de yıl içinde iki ayaklı organizasyon taleplerinin olduğunu anlatan Baysan, "Bu talep, Türkiye'deki organizasyonun başarısından dolayı oldu. İkinci etap yarışı da Erciyes'te mi, başka bir kayak tesisinde mi olur? O daha tam netleşmedi. İnşallah, önümüzdeki takvim açıklandığında hep beraber onu da göreceğiz." dedi.

Rizzi: "Kurallar ve organizasyonu daha ileriye taşıma görüşüldü"

FIM yetkilisi Daniele Rizzi de yarışçıların ve katılımcıların TMF'nin düzenlediği şampiyonanın Türkiye etabından çok memnun kaldığını ve organizasyonun başarılı olduğunu ifade etti.

Organizatörlerle şampiyonanın geleceğiyle ilgili bir toplantı yaptıklarına dikkati çeken Rizzi, "Kurallar hakkında ve beraber bu işi daha nasıl ileriye götürebiliriz diye görüşmeler gerçekleştirdik. Ayrıca, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası büyüdüğü zaman nerelere gelebileceğini yetkililere göstermiş olduk." diye konuştu.

Kaynak: AA / Spor

Motosiklet Finlandiya Türkiye İtalya Norveç Güncel Afyon İsveç Dünya Spor

İsrail askerleri, Türk aktivisti öldürdü

İsrail askerleri, Türk aktivisti öldürdü

 Tatiller uzuyor, esnek mesai geliyor! Çalışma hayatında milyonları ilgilendiren düzenleme için ilk adım atıldı

Çalışma hayatında milyonları ilgilendiren düzenleme için ilk adım atıldı

 Polatların tahliye kararına tepkiler çığ gibi: Adaletiniz batsın

Polatların tahliye kararı ortalığı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi
Bomba iddia! Amcanın aracının koltukları söküldü, Narin'e ait yeni DNA bulgularına rastlandı

Amcasının aracı söküldü, ön koltukta bulunanlar umutları iyice tüketti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
2024-2025 KYK Yurtları ne zaman açılacak? KYK Yurtları hangi gün açılıyor, tarih belli mi? Bir Gece Masalı hangi gün? Bir Gece Masalı nerede çekiliyor, yayın saati ne? Bir Gece Masalı nerede çekildi? Bir Gece Masalı dizisinin konusu nedir? Dursun Ataş kimdir? Dursun Ataş istifa mı etti? İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş neden istifa etti, ne oldu? ÖSYM 2. TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK? 2. Ek yerleştirme 2024 nasıl yapılır? YKS 2. Tercihler ne zaman? Anadolu Başsavcısı kim oldu? Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı kimdir? MISS TURKEY 2024 ADAYLARI | Miss Turkey 2024 adayları kim? EMILY IN PARIS 4. SEZON İZLE! Emily in Paris 4. Sezon ne zaman yayınlanacak? Emily in Paris HD, Türkçe altyazı izleme linki var mı? 4. SEZON FRAGMANI ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE Yemekteyiz 'de bugün kim yarışacak? Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? Galler ve Türkiye futbol puan durumları ne? EURO 2024 Elemeleri D Grubu puan cetveli! Türkiye kaç puan? İşsizlik maaşı ne zaman yatar? İşsizlik maaşı ayın kaçında yatıyor? İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL?
title