Afrika Şampiyonlar Ligi'nde turu getiren futbolcuya eşi benzeri görülmemiş prim
Afrika Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki dördüncü maçında Sudan takımı Al Hilal, konuk ettiği Cezayir ekibi MC Alger ile 1-1 berabere kalarak gruptan çıkmayı garantilendi. Al Hilal, turu getiren golü atan Jean Claude Girumugisha'ya 100 dolar özel prim verdi. Milyonların harcandığı futbolda verilen bu prim, futbolseverleri şaşırttı.
Sudan temsilcisi Al Hilal, Afrika Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki dördüncü maçında Cezayir ekibi MC Alger'i konuk etti. Al Hilal Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona ererken, karşılaşma sonrasında verilen prim müsabakanın önüne geçti.
5. dakikada Soufiane Bayazid'in golüyle 1-0 yenik duruma düşen ev sahibi takım, 78. dakikada Jean Claude Girumugisha ile 1-1'lik eşitliği sağladı ve karşılaşma bu skorla sona erdi.
TURU GETİREN GOLE 100 DOLAR
Girumugisha'nın attığı bu golle A Grubu'nda puanını 10'a çıkaran Al Hilal, Afrika Şampiyonlar Ligi'nde tur atlamayı garantiledi. Milyon euroların döndüğü Futbol piyasasında Burundili golcüye 100 dolar özel prim verilmesi futbolseverleri şaşkına çevirdi. 20 yaşındaki futbolcu, maç sonrasında primiyle poz verdi.