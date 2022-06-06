Adnan Polat: Galatasaray'ın kuruluş ayarlarına geri çevrilmesi lazım - Haberler

" Dursun Bey'i projeleriyle destekliyorum"

" Burak Elmas'ın seçilirken bir teknik adamın şemsiyesi altına girme gibi bir duruma sokulması yanlıştı"

Serhan TÜRK / İSTANBUL, - Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Adnan Polat, "Galatasaray'ın kuruluş ayarlarına geri çevrilmesi lazım. Birlik ve beraberlik sağlanırsa ekonomik ve sportif kısımların düzeltilmesi daha kolay olur. Aksi takdirde gelen yönetimler, çok fazla bir şey yapamadan yıpranır ve kısa sürede görevlerinden gider" dedi.

Öte yandan Polat, Piyalepaşa'daki projesinde yer alan Gül Baba Parkı'nın açılışının perşembe günü yapılacağını belirterek, "Piyalepaşa projemizin ön tarafında bir park yaptık. O parkın da adını, Gül baba Parkı koyduk. Bu proje kapsamındaki bir caddenin adı da Derviş Gül Baba olarak değiştirildi. Önümüzdeki perşembe günü açılışını yapacağız. Buradan da dost kardeşimiz, Macaristan'a bir mesaj yollayacağız. Seçimin olacağı cumartesi gününün akşamında da Atatürk Kültür Merkezi'nde bir konserimiz olacak. Önemli bir Macar şairi, Gül baba ile ilgili bir şiir yazdı ve bir bestekar bunu senfonik müziğe dönüştürdü. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da bunu seselendirdi. Bir gün sonra da Galatasaray Lisesi'nde pilav günü olacak. Galatasaray'ın birlik ve beraberliği için yakılmış bir meşale" açıklamasında bulundu.