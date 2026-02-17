Haberler

ADÜ sporcuları başarılarıyla gururlandırdı

ADÜ sporcuları başarılarıyla gururlandırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Bursa'da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arası Salon Atletizm Şampiyonası'nda hem erkekler hem de kadınlar kategorisinde şampiyonluk elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Takım, toplamda 31 madalya kazanarak ADÜ tarihindeki 100. şampiyonluğunu kutladı.

Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Bursa'da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arası Salon Atletizm Şampiyonası'nda üstün bir performans sergileyerek önemli bir başarıya imza attı.

41 üniversitenin mücadele ettiği erkekler kategorisi ile 36 üniversitenin yer aldığı kadınlar kategorisinde ADÜ, her iki branşta da takım şampiyonluğunu elde ederek Türkiye birincisi oldu. Sporcular, şampiyona boyunca toplam 31 madalya kazanırken; bu derecelerin 18'i altın, 11'i gümüş ve 3'ü bronz madalya olarak kayıtlara geçti. Elde edilen bu sonuçlarla ADÜ, iki kupa ile birlikte 100. şampiyonluğunu da gururla taçlandırdı.

Başarıda emeği bulunan Teknik Direktör ve Başantrenör Doç. Dr. Ali Güreş ile antrenör ekibinde yer alan Öğr. Gör. Şahser Güneş ve Öğr. Gör. Nermin Şentürk başta olmak üzere sürece katkı sunan tüm akademik ve idari kadroya teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, kazanılan derecelerin ADÜ'nün spor alanındaki kurumsal gücünü ve istikrarlı başarısını bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

"Şampiyonlar Okulu" olarak anılan Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri disiplinli çalışmaları ve azimleriyle önemli bir başarıya imza attığını vurgulayan Rektör kent, ulusal ve uluslararası arenada ADÜ'yü başarıyla temsil edecek olan tüm sporculara başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Ünlülere yeni operasyon! Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı

Yeni operasyon! TRT oyuncusu ve ünlü şarkıcı dahil 17 kişi gözaltında
Yasa dışı bahis operasyonunda 3 şirket ve 1 futbol kulübüne el konuldu

3 şirket ve bir futbol kulübüne el konuldu! İşte o takım
Mehmet Ağar mesaj mı verdi? Bakan Çiftçi'yi ziyareti sonrası ilk kez konuştu

Ağar mesaj mı verdi? Bakan Çiftçi'yi ziyareti sonrası ilk kez konuştu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otel odasında, televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı

Televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı
ABD'de buz hokeyi maçına silahlı saldırı: Ölü sayısı 3'e yükseldi

Kana bulanan buz pistinde ölü sayısı 3'e çıktı
Ronaldo ve Ancelotti, Rio Karnavalı'nda bir arada

Tartışma yaratan görüntülerden sonra tek kaldı!
Barcelona'ya derbide büyük şok! Koltuğunu kaybetti

Dün gece kabusu yaşadılar!
Otel odasında, televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı

Televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı
Masaj salonu görünümlü fuhuş ağına baskın! Hesaplarından çıkan para inanılmaz

Fuhuş ağına baskın! Hesaplarından çıkan para inanılmaz
Ülkede şoke eden görüntü! Balıklar sokaklara taşındı

Balıklar sokaklara taşındı, halk şaşkınlık içinde onları izledi