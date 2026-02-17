ADÜ sporcuları başarılarıyla gururlandırdı

Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Bursa'da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arası Salon Atletizm Şampiyonası'nda üstün bir performans sergileyerek önemli bir başarıya imza attı.

41 üniversitenin mücadele ettiği erkekler kategorisi ile 36 üniversitenin yer aldığı kadınlar kategorisinde ADÜ, her iki branşta da takım şampiyonluğunu elde ederek Türkiye birincisi oldu. Sporcular, şampiyona boyunca toplam 31 madalya kazanırken; bu derecelerin 18'i altın, 11'i gümüş ve 3'ü bronz madalya olarak kayıtlara geçti. Elde edilen bu sonuçlarla ADÜ, iki kupa ile birlikte 100. şampiyonluğunu da gururla taçlandırdı.

Başarıda emeği bulunan Teknik Direktör ve Başantrenör Doç. Dr. Ali Güreş ile antrenör ekibinde yer alan Öğr. Gör. Şahser Güneş ve Öğr. Gör. Nermin Şentürk başta olmak üzere sürece katkı sunan tüm akademik ve idari kadroya teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, kazanılan derecelerin ADÜ'nün spor alanındaki kurumsal gücünü ve istikrarlı başarısını bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

"Şampiyonlar Okulu" olarak anılan Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri disiplinli çalışmaları ve azimleriyle önemli bir başarıya imza attığını vurgulayan Rektör kent, ulusal ve uluslararası arenada ADÜ'yü başarıyla temsil edecek olan tüm sporculara başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu. - AYDIN