Adını öğrenince çok şaşıracaksınız! Ronaldo, emekli olduktan sonra bu takımı satın alabilir

Kariyerinin son dönemini Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr'da geçiren dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, kariyerini noktaladıktan sonra takım satın alan futbolcular arasına adını yazdırabilir. 40 yaşındaki yıldıza bu konuda ilginç bir de yatırım tavsiyesi geldi.

"MANCHESTER UNITED'A STRATEJİK YATIRIM YAPABİLİR"

Futbol-finans uzmanı Rob Wilson, İngiliz basınına verdiği röportajda "Cristiano Ronaldo'nun bir İngiliz futbol takımına yatırım yapmaması beni şaşırtır. Manchester United gibi bir kulübe stratejik yatırım veya bir şekilde azınlık sahibi olarak girmeyi deneyeceğini düşünüyorum." dedi.

4. LİG TAKIMINI ALMASINI ÖNERDİ

Wilson, Ronaldo'nun İngiltere 4. Lig (EFL League Two) takımlarından Cheltenham Town'u satın almasını tavsiye ederek "Cheltenham Town harika finansal temellere sahip, büyük ölçüde değerinin altında değerlendirilen bir varlık. Dolayısıyla bir yatırımcı bir futbol kulübüne bakmak isterse, Cheltenham Town Futbol Kulübü'ne bakmamaktan daha kötü bir şey yapamaz çünkü bu kulüp en cazip futbol varlıkları listesinde gerçekten güzel bir konumda yer alıyor" ifadelerini kullandı.

"ONUN İÇİN BİR CEP HARÇLIĞI"

Wilson ayrıca, "Musk veya Ronaldo için gerçek şu ki, en büyük saygıyla, onlar için bu bir cep harçlığı çünkü onlar çok zengin. Kulüp üzerinde dönüştürücü bir etki yaratabilir ve büyük miktarda fayda sağlayabilirler" açıklamasında bulundu.