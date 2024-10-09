Adı Galatasaray ile anılan Osayi-Samuel, iddialara son noktayı koydu

Fenerbahçe'deki geleceği merak edilen ve sezon sonunda sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi sona erecek olan Nijeryalı sağ beki Bright Osayi-Samuel, adının Galatasaray ile anılmasının ardından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

OSAYI'DEN GALATASARAY İDDİALARINA YANIT

Osayi-Samuel, Instagram hesabından siyah-beyaz bir fotoğrafını paylaşarak "sus işareti yapan yüz" emojisi ve sarı-Lacivert kalpleri not olarak düştü. Bu paylaşım, 26 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'de kalacağına yoruldu. Fenerbahçeli taraftarlar, Nijeryalı yıldızın paylaşımına kısa sürede büyük ilgi gösterdi.

İşte o paylaşım;

FENERBAHÇE KARİYERİ

Bright Osayi-Samuel, 2020-21 sezonunun ocak ayında 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında İngiliz ekibi QPR'den transfer edildi. 26 yaşındaki futbolcu, sarı Lacivertli takımla çıktığı 145 resmi maçta 7 kez gol sevinci yaşadı ve 14 asist yaptı. Nijeryalı sağ bek, bu sezon ise sakatlık ve ceza nedeniyle 12 remi maçın sadece 6'sında oynayabildi. Osayi-Samuel'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.