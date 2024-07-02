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Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Morata, geleceğiyle ilgili kararını verdi

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Takımdan ayrılacağı ileri sürülen ve transfer döneminde adı Suudi Arabistan ekipleri başta olmak üzere Fenerbahçe ile anılan Atletico Madrid'in golcüsü Alvaro Morata, geleceğiyle ilgili kararını verdi. Morata, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kariyerine İspanyol ekibinde devam edeceğini açıkladı. Tecrübeli forvet, paylaşımında "Bu formayla kazanmanın nasıl bir şey olduğunu hayal bile edemiyorum ve bunu başarana kadar zorlamaya devam edeceğim" ifadelerine yer verdi.

Uzun süredir ismi Fenerbahçe ve Suudi Arabistan ekipleri ile anılan ve takımdan ayrılacağı iddia edilen Atletico Madrid'in golcüsü Alvaro Morata, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

ATLETİCO'DA KALDI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Morata, Atletico Madrid forması giymeye devam edeceğini söyledi. İspanyol golcü paylaşımında, "Bu formayla kazanmanın nasıl bir şey olduğunu hayal bile edemiyorum ve bunu başarana kadar zorlamaya devam edeceğim" dedi. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Morata, gün içerisinde Suudi Arabistan'dan gelen tüm teklifleri reddetti.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Kariyerinde Real Madrid, Juventus ve Chelsea gibi takımlar olan tecrübeli forvet, Atletico Madrid formasıyla geçtiğimiz sezon 48 maça çıktı. Alvaro Morata, bu karşılaşmalarda 21 gol ve 5 asist kaydetti. Morata, İspanya Milli Takımı'yla 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ise 5 maçta süre alırken 1 kez ağları havalandırdı. 31 yaşındaki futbolcunun kontratı 2026'da sona eriyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Suudi Arabistan Atletico Madrid Alvaro Morata Sosyal Medya Fenerbahçe Futbol Spor Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

murtaza candurak:

ispanyol adamı memleketinden çıkarma bunalıma girer

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