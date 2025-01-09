Adanaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek: "Gol yeme sorununu çözdük"

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, takımının gol yeme sorununu çözdüklerini, yeni transferlerle hücumdaki eksikleri de gidermeyi hedeflediklerini söyledi.

Yusuf Şimşek, Çatalan Tesisleri'nde sürdürdükleri Boluspor maçı hazırlıkları öncesi AA muhabirine, Antalya kamplarının çok iyi geçtiğini anlattı. Hem oyuncuların kafasını dağılması hem de çalışma açısından mükemmel bir ortam yakaladıklarını anlatan Şimşek, bir haftalık kampta futbolcuların çok iyi performans gösterdiğini dile getirdi.

Şimşek, geçen hafta sahalarında golsüz berabere kaldıkları Amed Sportif Faaliyetler maçında zaman zaman iyi, zaman zaman da kötü oynadıkları dakikalar olduğunu ifade etti.

Özellikle rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha iyi oynadıklarını ancak gol pozisyonu bulamadıklarını anlatan Şimşek, "Maçın hakkı beraberlikti diye düşünüyorum. Aldığımız 1 puan kötü değil ama açıkçası ben 1 puandan çok mutlu olmadım." dedi.

Şimşek, kendisi göreve geldikten sonra 8 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde ettiklerini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Yenildiğimiz Teksüt Bandırmaspor, Kocaelispor ve Erzurumspor, şampiyonluğa oynayan 3 takım. Bu takımlara karşı gerçekten müthiş oynadık. Sadece Kocaelispor maçında biraz rakip üstündü. Bandırmaspor ve Erzurumspor maçlarında rakipler üstünlük kuramadılar, hatta Bandırmaspor'u yenebilirdik. Son 3 maçta 7 puan aldık. Bence iyi puanlar. Uzun süredir galip gelemeyen bir takımdan galip gelmek için saldıran bir takım haline geldik."

"Defans bölümünü hallettik"

Takımda her şeyin iyi gittiğini dile getiren Şimşek, bu hafta deplasmanda yapacakları Boluspor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini vurguladı.

Kendisinden önce takımın farklı yengiler aldığını anımsatan Şimşek, şunları dile getirdi:

"Daha önce 3-4 gol yemiş bir takımdan, berabere kaldığımız maçta üzülen bir takım haline geldik. Oyuncu grubu taktiksel anlayışımızı ve kendi karakterini sahaya yansıttılar. Oynadığımız bütün maçlarda neredeyse hiçbir rakibimize ezilmedik. 8 maçta 6 gol yedik, 6 gol atabildik. Daha çok gol atmak isterdik ama olmadı. Artık gol atmayı geliştirmek lazım. Defansif anlamda iyi oynamaya başladık. Biz geldiğimiz günden beri gol yememeyi düşünüyoruz çünkü gol yemeyen takım bir şekilde atabilir. Pozisyonlara giriyoruz. Geldiğim günden beri az pozisyon verdik, vermemeye de çalışıyoruz. Defans bölümünü hallettik. Ofans olarak goller atmamız lazım. Transferlerimiz de bu yönde olacak. Boluspor maçında puan ve puanlar alıp daha sonra yeni transferlerimizle daha güzel günler görebiliriz."

"7-8 oyuncu alacağız"

Şimşek, kulübün prensipte anlaştığını duyurduğu 28 yaşındaki Rumen forvet Andrei Ivan'ın, kulüp başkanı Ergin Göleli ile bir araya geldikten sonra sözleşme imzalayacağını anımsattı.

Transferlerin süreceğinin bilgisini paylaşan Şimşek, şunları kaydetti:

"Kulüp başkanımız ve yönetimimiz açıklamalara yavaş yavaş devam edecek. Anlaştığımız oyuncular var, kendileri açıklayacak. Başkanımız ve yönetimimiz transferlerle uğraşıyorlar. Ben gerekli listemi verdim. Onlar da araştırıyorlar, kendi listeleri de var. Transferleri başkan ve yönetim yapıyor. Bize de oyuncular gelince oynatmak kalıyor. Arada 7-8 oyuncu alacağız."

Amed Sportif Faaliyetler maçında tribünde müthiş bir taraftar topluluğu bulunduğunu ifade eden Şimşek, "Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Gönül galip gelmek, 3 puan hediye etmek isterdi ama olmadı. İnşallah Alagöz Holding Iğdırspor maçında yine taraftarla birlikte olup hep beraber tarih yazmak için onlara hediyelerimiz olacak." dedi.

Topladığı 15 puanla 19. sırada bulunan Adanaspor, ligin 19. haftasında 12 Ocak Pazar günü saat 16.00'da Boluspor ile Bolu Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.