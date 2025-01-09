Üye Girişi
Haberler
6 yaşındaki Şirin'i katleden caninin cezası belli oldu

Şirin'in katilinin cezası belli oldu
CHP lideri Özel saat verdi: Büyük bir sürprizimiz olacak

Özgür Özel saat verdi: Büyük bir sürprizimiz olacak
Ayşe Ateş'ten Dervişoğlu'nu tehdit eden Ülkü Ocakları Başkanı'na olay soru

Sinan Ateş'in eşinden Ülkü Ocakları Başkanı'na olay soru
İsrail'de gece yarısı gizli Türkiye toplantısı

Türkiye korkusu İsrail'i gece yarısı yatağından kaldırdı

Adanaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek: "Gol yeme sorununu çözdük"

Adanaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek:
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adanaspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, takımın gol yeme sorununu aştıklarını ve yeni transferlerle hücum eksiklerini gidermeyi hedeflediklerini açıkladı. Şimşek, Boluspor maçı öncesi oyuncularının performansını değerlendirdi ve daha iyi sonuçlar almak için çalıştıklarını belirtti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, takımının gol yeme sorununu çözdüklerini, yeni transferlerle hücumdaki eksikleri de gidermeyi hedeflediklerini söyledi.

Yusuf Şimşek, Çatalan Tesisleri'nde sürdürdükleri Boluspor maçı hazırlıkları öncesi AA muhabirine, Antalya kamplarının çok iyi geçtiğini anlattı. Hem oyuncuların kafasını dağılması hem de çalışma açısından mükemmel bir ortam yakaladıklarını anlatan Şimşek, bir haftalık kampta futbolcuların çok iyi performans gösterdiğini dile getirdi.

Şimşek, geçen hafta sahalarında golsüz berabere kaldıkları Amed Sportif Faaliyetler maçında zaman zaman iyi, zaman zaman da kötü oynadıkları dakikalar olduğunu ifade etti.

Özellikle rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha iyi oynadıklarını ancak gol pozisyonu bulamadıklarını anlatan Şimşek, "Maçın hakkı beraberlikti diye düşünüyorum. Aldığımız 1 puan kötü değil ama açıkçası ben 1 puandan çok mutlu olmadım." dedi.

Şimşek, kendisi göreve geldikten sonra 8 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde ettiklerini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Yenildiğimiz Teksüt Bandırmaspor, Kocaelispor ve Erzurumspor, şampiyonluğa oynayan 3 takım. Bu takımlara karşı gerçekten müthiş oynadık. Sadece Kocaelispor maçında biraz rakip üstündü. Bandırmaspor ve Erzurumspor maçlarında rakipler üstünlük kuramadılar, hatta Bandırmaspor'u yenebilirdik. Son 3 maçta 7 puan aldık. Bence iyi puanlar. Uzun süredir galip gelemeyen bir takımdan galip gelmek için saldıran bir takım haline geldik."

"Defans bölümünü hallettik"

Takımda her şeyin iyi gittiğini dile getiren Şimşek, bu hafta deplasmanda yapacakları Boluspor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini vurguladı.

Kendisinden önce takımın farklı yengiler aldığını anımsatan Şimşek, şunları dile getirdi:

"Daha önce 3-4 gol yemiş bir takımdan, berabere kaldığımız maçta üzülen bir takım haline geldik. Oyuncu grubu taktiksel anlayışımızı ve kendi karakterini sahaya yansıttılar. Oynadığımız bütün maçlarda neredeyse hiçbir rakibimize ezilmedik. 8 maçta 6 gol yedik, 6 gol atabildik. Daha çok gol atmak isterdik ama olmadı. Artık gol atmayı geliştirmek lazım. Defansif anlamda iyi oynamaya başladık. Biz geldiğimiz günden beri gol yememeyi düşünüyoruz çünkü gol yemeyen takım bir şekilde atabilir. Pozisyonlara giriyoruz. Geldiğim günden beri az pozisyon verdik, vermemeye de çalışıyoruz. Defans bölümünü hallettik. Ofans olarak goller atmamız lazım. Transferlerimiz de bu yönde olacak. Boluspor maçında puan ve puanlar alıp daha sonra yeni transferlerimizle daha güzel günler görebiliriz."

"7-8 oyuncu alacağız"

Şimşek, kulübün prensipte anlaştığını duyurduğu 28 yaşındaki Rumen forvet Andrei Ivan'ın, kulüp başkanı Ergin Göleli ile bir araya geldikten sonra sözleşme imzalayacağını anımsattı.

Transferlerin süreceğinin bilgisini paylaşan Şimşek, şunları kaydetti:

"Kulüp başkanımız ve yönetimimiz açıklamalara yavaş yavaş devam edecek. Anlaştığımız oyuncular var, kendileri açıklayacak. Başkanımız ve yönetimimiz transferlerle uğraşıyorlar. Ben gerekli listemi verdim. Onlar da araştırıyorlar, kendi listeleri de var. Transferleri başkan ve yönetim yapıyor. Bize de oyuncular gelince oynatmak kalıyor. Arada 7-8 oyuncu alacağız."

Amed Sportif Faaliyetler maçında tribünde müthiş bir taraftar topluluğu bulunduğunu ifade eden Şimşek, "Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Gönül galip gelmek, 3 puan hediye etmek isterdi ama olmadı. İnşallah Alagöz Holding Iğdırspor maçında yine taraftarla birlikte olup hep beraber tarih yazmak için onlara hediyelerimiz olacak." dedi.

Topladığı 15 puanla 19. sırada bulunan Adanaspor, ligin 19. haftasında 12 Ocak Pazar günü saat 16.00'da Boluspor ile Bolu Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Spor
img

Enis Arıkan, küs olduğu Ezgi Mola hakkında konuştu!
img

Kupa maçında hiç istemeyeceği bir şey yaşadı
img

Lüks otelde yemek diye vatandaşa yedirdiklerine bakın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD cehennemi yaşıyor! Paris Hilton, evini alevlerin yuttuğu anları canlı yayında izledi

Ünlü isim, evinin küle döndüğü anları canlı yayında izledi
Ünlü şarkıcı Edip Akbayram entübe edildi

Ünlü şarkıcı Edip Akbayram'dan üzen haber
Acun Ilıcalı'dan büyük hamle: Efsane program geri dönüyor!

Efsane program geri dönüyor!
Önce ısırdı sonra cebinden çıkardığı bıçağı kocasının boynuna sapladı

Önce ısırdı sonra cebinden çıkardığı bıçağı kocasının boynuna sapladı
İran'da şaşırtan görüntü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleri asıldı

İran'da bir şehir Erdoğan afişiyle donatıldı! Yazı ise dikkat çekti
Yeni aşkını ilan eden Icardi, Wanda Nara'yı da şoke edecek bir not düştü

Yeni aşkını ilan edip Wanda'yı da şoke edecek bir not düştü

Son Dakika Haberleri

13 Ocak hangi sendikalar iş bırakacak? Pazartesi günü hangi sendikaya bağlı öğretmenler iş bırakma eylemi yapacak? 13 Ocak memurlar iş mi bırakacak? 13 Ocak okullar tatil mi? Zeliha Turan Bayburt kimdir? Zeliha Turan Bayburt kaç yaşında, nereli? Edip Akbayram kimdir? Edip Akbayram kaç yaşında, nereli? Edip Akbayram sağlık durumu ne? Edip Akbayram'ın hastalığı nedir? ERZURUMSPOR-GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE! Erzurumspor Göztepe maçı canlı, HD, donmadan izleme linki (Ziraat Türkiye Kupası) Gaziantep FK-İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çorum FK-Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çorum FK-Konyaspor maçı şifresiz mi? Los Angeles yangınında son durum nedir? Ramazan ayı ne zaman 2025? Ramazan ayı hangi gün başlıyor? 2025 oruç ne zaman başlıyor?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.