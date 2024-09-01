Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba Hayatını Kaybetti

MANİSA Futbol Kulübü ile yapılacak maç öncesi dün öğle saatlerinde rahatsızlanarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba, akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Hastane morgunda bekletilen Sol Bamba'nın cenazesinin Fildişi Sahili'ne aktarmasız olarak götürülmesi için ülkeler arası diplomatik görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor'un, Manisa Futbol Kulübü ile oynadığı ve golsüz sonuçlanan karşılaşma öncesi otelde rahatsızlanan teknik direktörü Souleymane Bamba (Sol Bamba), ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Önceki gün saat 15.00 sıralarında önce acil servise, daha sonra da yoğun bakıma alınan Sol Bamba'nın, dün sabah saatlerinde sağlık durumunda iyileşme gözlemlendi. Akşam saatlerinde tekrardan rahatsızlandığı öğrenilen Sol Bamba, yapılan müdahalelere rağmen saat 22.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Sol Bamba'nın cenazesinin, aktarmasız olarak Fildişi Sahili'ne götürülebilmesi için ülkeler arası diplomatik görüşmelerin sürdüğü öğrenilirken, hastane morgunda bekletilen cenazenin iki ülke arasındaki görüşmelerin ardından İzmir'den direkt uçakla Fildişi Sahili'ne götürüleceği bildirildi.

Öte yandan, 2021 yılında lenf kanserine yakalanan Sol Bamba'nın, 2024 yılında kanseri tamamen yendiği, hastalığının önceki gün nüksettiği öğrenildi.