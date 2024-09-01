Üye Girişi
Haberler

Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba, Manisa Futbol Kulübü ile yapılacak maç öncesi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Cenazenin Fildişi Sahili'ne götürülmesi için diplomatik görüşmeler sürüyor.

MANİSA Futbol Kulübü ile yapılacak maç öncesi dün öğle saatlerinde rahatsızlanarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba, akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Hastane morgunda bekletilen Sol Bamba'nın cenazesinin Fildişi Sahili'ne aktarmasız olarak götürülmesi için ülkeler arası diplomatik görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor'un, Manisa Futbol Kulübü ile oynadığı ve golsüz sonuçlanan karşılaşma öncesi otelde rahatsızlanan teknik direktörü Souleymane Bamba (Sol Bamba), ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Önceki gün saat 15.00 sıralarında önce acil servise, daha sonra da yoğun bakıma alınan Sol Bamba'nın, dün sabah saatlerinde sağlık durumunda iyileşme gözlemlendi. Akşam saatlerinde tekrardan rahatsızlandığı öğrenilen Sol Bamba, yapılan müdahalelere rağmen saat 22.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Sol Bamba'nın cenazesinin, aktarmasız olarak Fildişi Sahili'ne götürülebilmesi için ülkeler arası diplomatik görüşmelerin sürdüğü öğrenilirken, hastane morgunda bekletilen cenazenin iki ülke arasındaki görüşmelerin ardından İzmir'den direkt uçakla Fildişi Sahili'ne götürüleceği bildirildi.

Öte yandan, 2021 yılında lenf kanserine yakalanan Sol Bamba'nın, 2024 yılında kanseri tamamen yendiği, hastalığının önceki gün nüksettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Fildişi Sahili Adanaspor Futbol Manisa Spor Dış Politika Spor Güncel Haberler

Narin'in amcasıyla ilgili yeni detay! Telefonundaki tüm kayıtları silmiş

Narin'in amcasıyla ilgili yeni detay! Telefonundaki tüm kayıtları silmiş

 Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme! Amcanın aracındaki delil, Narin'le eşleşti

Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme! Amcanın aracındaki delil, Narin'le eşleşti

 Bahçelievler Devlet Hastanesi ve Mahmutbey Caddesi'ndeki silahlı saldırıya yayın yasağı

Bahçelievler Devlet Hastanesi ve Mahmutbey Caddesi'ndeki silahlı saldırıya yayın yasağı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
2 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Akrep, Yengeç burcu yorumu! 2 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları 1-2 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi 1-2 Eylül Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi 1-2 Eylül Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 1-2 Eylül İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ödemiş, Buca, Karabağlar elektrik kesintisi 1-2 Eylül Bursa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi 1-2 Eylül Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi 1-2 Eylül İstanbul elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Kağıthane, Esenyurt, Küçükçekmece elektrik kesintisi 1-2 Eylül Ankara elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 1-2 Eylül Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi Bein Sports 1-2-3-4 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!
title