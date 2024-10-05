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Adanaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç: 'Zor bir takıma karşı oynadık'

Adanaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç: 'Zor bir takıma karşı oynadık'
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Adanaspor, MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldığı maç sonrası Teknik Direktör Kemal Kılıç, rakiplerinin güçlü olduğunu belirterek, alınan bir puanın kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

Adanaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, MKE Ankaragücü ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Çok zor bir takıma karşı oynadığımızı biliyorduk. Baskı altında kaldık ve rakibin hızını kesmek için daha kalabalık durduk. Rakibin ve bizim kaçırdığımız gol pozisyonları var" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Adanaspor, deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı. Adanaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi mücadele ettiklerini ifade etti. Kılıç, "Çok zor bir oyuna çıktık. İçinde bulunduğumuz durum nedeniyle ve son haftalarda ki kötü duruşumuz, çok fazla gol yememiz, tüm bunlara isyan edecek ve mücadele gücü yüksek bir oyun gerekiyordu. Çok zor bir takıma karşı oynadığımızı biliyorduk. Baskı altında kaldık ve rakibin hızını kesmek için daha kalabalık durduk. Rakibin ve bizim kaçırdığımız gol pozisyonları var. Bizim adımıza en büyük avantaj ligin tartışmasız en iyi kadrolardan bir tanesi Ankaragücü takımını deplasmanda bir puan almak çok önemli. Önümüzdeki haftalara çok olumlu yansıyacağını biliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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