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Adanaspor, Eyüpspor'u mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı

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Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup eden Adanaspor'un teknik direktörü Mustafa Kemal Kılıç, "Çok ihtiyacımız olan 3 puanı böylesine çok güçlü kadrosu olan bir takıma karşı almak ayrıca bir mutluluk." dedi.

Kılıç, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bütün oyuncularını tebrik etti.

Zorluk seviyesi çok yüksek bir maç oynadıklarını aktaran Kılıç, şöyle konuştu:

"Uzatmayla birlikte 80 dakikaya yakın 10 kişi oynayarak ligi bütün sezon boyunca forse etmiş, uzak ara şampiyonluğu yakalamış bir takıma karşı bu sonucu almak, bu dirençli oyunu göstermek çok önemli. Rakip bizi zaman zaman önemli ölçüde baskı altına aldı. Bu anları iyi mücadele ederek geçirdik, kontrataklarda çok tehlikeli olduk. Onların gol atakları çok fazla ama bizim gol pozisyonlarının netliği çok çok fazla. Çok ihtiyacımız olan 3 puanı böylesine çok güçlü kadrosu olan bir takıma karşı almak ayrıca bir mutluluk. Aşırı ihtiyacımız olanı aldık ve bir nefes aldık sadece. 2-3 haftadır düzelen belirgin bir oyunumuz var, onun karşılığını aldık diye düşünüyorum."

Kerem Yavaş: "1 maç kazandığımız takdirde hedefimize ulaşacağız"

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, olumsuz ve ders çıkarmaları gereken bir maçı geride bıraktıklarını ifade etti.

Adana'ya kazanmak için geldiklerini belirten Yavaş, şunları kaydetti:

"Burada kazansaydık hedefimize ligin bitimine 6 hafta kala ulaşmış olacaktık. Maçın başında aslında tüm hazırlıklarımızı kazanmak için yaptık. Ancak rakibimizin 10 kişi kalması bile oyun ritmimizi, istediğimiz oyunu sahaya yansıtmamıza yetmedi. Oyun ritminden, disiplininden düştük. Futbol ciddi bir oyun. Rakibe saygı duymazsan, takım halinde oynamazsan rakip 10 kişi kalsa dahi mağlup olmaktan kaçamazsın. Bugün bunu yaşadık, üzgünüz. Önümüzde 6 hafta var. 1 maç kazandığımız takdirde hedefimize ulaşacağız. Bu maçtan iyi dersler çıkarmamız lazım. Önümüzdeki Altay maçında hedefimizi tamamlamak istiyoruz."

Kaynak: AA / Spor

Mustafa Kemal Kılıç Adanaspor Eyüpspor Trendyol Adana Spor Güncel Haberler

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