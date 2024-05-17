Adanaspor'da 2024-2025 sezonu altyapı seçmeleri başlıyor
Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor, yeni sezon için altyapı seçmeleri düzenleyecek. 13-15 yaş grubundaki genç yetenekler, 10-11-12 Haziran tarihlerinde seçmelere katılacak.
Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor'da 2024-2025 sezonu altyapı seçmeleri başlıyor.
Trendyol 1. Lig'de sezonun tamamlanmasıyla birlikte yeni sezona yönelik çalışmalarını sürdüren Adanaspor, 13 ila 15 yaş grubunun katılım sağlayacağı altyapı seçmeleri gerçekleştirecek. Genç ve yetenekli oyuncuları bünyesine kazandırmaya yönelik altyapı seçmeleri gerçekleştirecek olan Adanaspor'da genç futbolcular 3 ayrı kategoride yeteneklerini sergileme fırsatı yakalayacak. 2009, 2010 ve 2011 doğumlu genç yetenekler 10-11-12 Haziran tarihlerinde Osman Yereşen Tesisleri'nde gerçekleştirilecek altyapı seçmelerinde yeteneklerini sergilerken, seçmeler saat 17.00'de başlayacak. - ADANA