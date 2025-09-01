Adana Demirspor ve Yeni Malatyaspor'a Puan Silme Cezası

FIFA Disiplin Komitesi, Adana Demirspor'a 6, Yeni Malatyaspor'a ise 12 puan silme cezası verdi. Türkiye Futbol Federasyonu, ceza hakkında resmi açıklama yaptı.

FIFA Disiplin Komitesi tarafından, Adana Demir'spor'a 6, Yeni Malatyaspor'a 12 puan silme cezası verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig ekibi Adana Demirspor ile TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta olan Yeni Malatyaspor'a FIFA Disiplin Komitesi tarafından puan tenzili cezası verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Adana Demirspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası, Yeni Malatyaspor Kulübü'ne toplam 2 dosyadan 12 puan tenzili cezası uygulanmıştır" denildi. - İSTANBUL

