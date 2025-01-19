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Adana Demirspor ve Fenerbahçe'nin Mücadelesi İlk Yarısında 0-0 Beraberlik

Adana Demirspor ve Fenerbahçe'nin Mücadelesi İlk Yarısında 0-0 Beraberlik
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasında gerçekleşen karşılaşmanın ilk yarısı başladığı gibi sona erdi. Her iki takım da pozisyonlar bulmasına rağmen golü bulamadı.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Halil Umut Meler, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar

Adana Demirspor : Deniz Dönmezer, Arda Kurtulan, Semih Güler, Tolga Kalender, Manev, Abdulsamet Burak, Ali Yavuz Kol, İzzet Çelik, Maestro, Yusuf Barası, Alioui

Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Djiku, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Fred, Szymanski, Kostic, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri, Dzeko

Sarı kartlar: Dk. 31 Djiku (Fenerbahçe), Dk. 34 İzzet Çelik (Adana Demirspor)

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasındaki maçta Adana Demirspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

4. dakikada İrfan Can Kahveci'nin Szymanski'ye derinlemesine pasında kaleci Deniz Dönmezer topa hakim oldu.

13. dakikada Szymanski'nin sol köşeden kullandığı kornerde yükselen Mert Müldür'ün kafa vuruşunda, top az farkla dışarı çıktı.

24. dakikada Fred'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde En-Nesyri'nin vuruşunda, top üst direkten geri döndü.

33. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren İzzet Çelik'in ceza sahası dışına pasında çizgi üzerinde Alioui'nin vuruşunda, kaleci İrfan Can Eğribayat'tan top geri döndü.

38. dakikada Alioui'nin sağ kanattan ortasında ceza sahasında yükselen Tolga Kalender'in vuruşunda, top kaleci İrfan Can Eğribayat'ta kaldı.

42. dakikada Dzeko'nun İrfan Can Kahveci'ye doğru gönderdiği top yerden sekince Abdulsamet Burak'ın ters vuruşunda, top direğin yanından kornere çıktı.

Maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Spor
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