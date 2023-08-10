Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Osijek'i 5-1 Mağlup Etti

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Osijek'i 5-1 mağlup etti. Adana ekibi, rövanş maçı öncesi avantaj elde etti.

Gökhan KESKİNCİ / ADANA,

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Goga Kikachheishvili, David Akhvlediani, Davit Gabisonia

ADANA DEMİRSPOR: Karacic - Svensson, Manev, Semih Güler (Dk. 70 Abdulsamet Burak), Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba (Dk. 70 Dorukhan Toköz), Yusuf Sarı (Dk. 80 Yusuf Erdoğan), Belhanda, Akintola (Dk. 46 Nani), Ndiaye (Dk. 87 Niang)

NK OSİJEK: Malenica - Grzan, Barisic (Dk. 77 Evangelou), Mkrtchyan, Drambayev, Nejasmic, Brlek, Jugovic (Dk. 45 Lovric), Caktas (Dk. 45 Bukvic), Pusic (Dk. 71 Fiolic), Mierez (Dk. 71 Fucak)

GOLLER: Dk. 3 Svensson, Dk. 16 Yusuf Sarı, Dk. 52 ve Dk. 67 (P) Ndiaye, Dk. 88 Yusuf Erdoğan ( Adana Demirspor ) - Dk. 73 Grzan (P) (NK Osijek)

SARI KARTLAR: Belhanda ( Adana Demirspor ), Brlek, Malenica, Drambayev, Evangelou (NK Osijek)

Uefa Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında Adana Demirspor, sahasında NK Osijek'i 5-1 mağlup etti. Adana ekibi, 17 Ağustos'ta Hırvatistan'da oynayacak rövanş maçı öncesi avantaj elde etti.

3'üncü dakikada sol kanattan gelişen Adana Demirspor atağında Rodrigues ortaladı. Savunmadan seken topu önünde bulan Svensson'un ceza sahası dışından sol ayakla yaptığı sert şutta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

16'ncı dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkarttı. Ndiaye ile yaptığı duvar pası sonrasında topla buluşan Belhanda, sağ çaprazdan hareketlenen Yusus Sarı'yı gördü. Yusuf'un vuruşunda top kaleci Malenica'dan döndü. Yusuf, bir kez daha yaptığı vuruşla topu boş kaleye gönderdi: 2-0.

33'üncü dakikada Belhanda'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Akintola ortasını yaptı. Emre Akbaba'nın gelişine sert şutunda, top üstten auta çıktı.

45+2'nci dakikada sağ kanattan gelişen Osijek atağında Pusic ortasını açtı. Mierez'in kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

45+4'üncü dakikada Belhanda'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Ndiaye'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Malenica'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

52'nci dakikada Adana Demirspor bir gol daha buldu. Belhanda'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Ndiaye, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla topu kaleci Malenica'nın üstünden ağlara gönderdi: 3-0.

65'inci dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Yusuf Sarı, Lovric'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kikachheishvili penaltı noktasını gösterdi.

66'ncı dakikada penaltı atışını kullanan Ndiaye, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-0.

71'inci dakikada bu kez konuk Osijek penaltı kazandı. Sol kanatta topla buluşan Lovric ceza sahasına içine girdikten sonra Svensson'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kikachheishvili penaltı noktasını gösterdi.

73'üncü penaltı atışını kullanan Grzan, topu ağlara gönderdi: 4-1.

88'inci dakikada Adana Demirspor farkı 4'e çıkarttı. Niang'ın pasıyla ceza sahası çizgisinin sağ çaprazında topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın sol ayağıyla yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 5-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Adana Demirspor sahasında Osijek'i 5-1 mağlup etti.