Adana Demirspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Y. Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi. Adana Demirspor, Trabzonspor ile 25 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumunda karşı karşıya gelecek. - ADANA